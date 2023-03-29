Жінка почала заробляти, продаючи свої "гази" у баночці: скільки це коштує

Жінка заробляє на дивних примхах своїх клієнтів.
Дівчина з OnlyFans продає свої "гази" за 20 доларів за банку. Вона стверджує, що це приносить непогані прибутки.
Про це пише Daily Star.
Кіаракітті з Гонконгу - або Кікі в соціальних мережах - заробляла, продаючи свій власний "біологічний газ" у гарно запакованих баночках фанатам у розділі свого сайту під назвою "Аромати і всяка всячина".
Баночку із "біологічним газом" Кікі можна було купити за 20 доларів. Зараз вона призупинила свої продажі заявивши, що "газ" поки закінчився.
Тепер збентежені фани цікавляться, коли знову можна буде придбати дивну покупку.
Нагадаємо, скандальна співачка голяка стрибнула до фанатів і відлупцювала мікрофоном хтивого чоловіка.
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