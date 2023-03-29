Жінка почала заробляти, продаючи свої "гази" у баночці: скільки це коштує

Жінка заробляє на дивних примхах своїх клієнтів.

Дівчина з OnlyFans продає свої "гази" за 20 доларів за банку. Вона стверджує, що це приносить непогані прибутки.

Про це пише Daily Star.

Кіаракітті з Гонконгу - або Кікі в соціальних мережах - заробляла, продаючи свій власний "біологічний газ" у гарно запакованих баночках фанатам у розділі свого сайту під назвою "Аромати і всяка всячина".

Баночку із "біологічним газом" Кікі можна було купити за 20 доларів. Зараз вона призупинила свої продажі заявивши, що "газ" поки закінчився.

Фото: The Daily Star

Тепер збентежені фани цікавляться, коли знову можна буде придбати дивну покупку.

Нагадаємо, скандальна співачка голяка стрибнула до фанатів і відлупцювала мікрофоном хтивого чоловіка.

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