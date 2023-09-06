Жінка поцупила в крамниці iPhone 14, перекусивши кабель захисту – відео

Працівники навіть цього не помітили.

Китаянка вкрала iPhone, перекусивши кабель захисту від крадіжки.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Жінку, відому як Цю, можна побачити на кадрах відеоспостереження, як вона переглядає товари в магазині Apple в провінції Фуцзянь на південному сході Китаю.

Відвідувачка розглядала MacBook, а потім підійшла до останньої моделі iPhone. За мить вона піднесла до рота протиугінний дріт, який не такий вже і тонкий, і почала його жувати.

Після декількох спроб Цю вдалося розкусити його, перш ніж таємно кинути смартфон до сумки і піти з магазину.

Попри те, що в магазині спрацювала сигналізація, ніхто зі співробітників не зрозумів, що сталося. Вважаючи, що її грабіж зійшов з рук, поліції не знадобилося багато часу, щоб наздогнати її через 30 хвилин.

Відтоді Цю була затримана і перебуває під слідством: вона заявила поліції, що нещодавно втратила свій телефон і, хоча вона збиралася купити новий, її налякали високі ціни, що змусило її замислитися про крадіжку.

Відеозапис став вірусним, і люди почали жартувати:

Треба було спочатку перекусити усі дроти до всіх камер спостереження в цьому районі

Телефон не коштує стільки, скільки її зуби

З огляду на зусилля, які довелося докласти, щоб перекусити захисний трос, я б сказав, що вона "заслужила" цей iPhone

Нагадаємо, чоловік скасував побачення через вбрання своєї дівчини. Він розповів, що вона одягнула.

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