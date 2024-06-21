Жінка подала до суду на коханого, бо він не зміг відвезти її до аеропорту

Жінка з Нової Зеландії подала на свого хлопця до суду після того, як він не відвіз її до аеропорту, через що вона запізнилася на рейс.

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Неназвана жінка попросила свого хлопця забрати її, щоб вона могла встигнути на свій рейс, але він не приїхав, і в результаті вона пропустила літак і була змушена летіти наступного дня. Також вона пропустила концерт, на який планувала піти.

Жінка була настільки розлючена, що взяла свого партнера, з яким прожила шість років, до трибуналу з вирішення суперечок, щоб спробувати змусити його відшкодувати частину втрачених нею грошей.

Вона також хотіла отримати компенсацію за те, що її хлопець не залишився в її будинку, поки вона була відсутня, щоб доглядати за собаками, що він погодився зробити.

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Вона стверджувала, що їхня домовленість була юридично зобов'язувальною угодою, і хотіла, щоб їй оплатили витрати на проїзд, а також витрати на розміщення її собак у притулку.

Суддя трибуналу Крися Кові у своїй заяві зазначила: "Партнери, друзі та колеги укладають соціальні домовленості, але навряд чи вони можуть бути юридично примусово виконані, якщо сторони не вчинять певних дій, які демонструють намір дотримуватися своїх обіцянок. Коли друзі не дотримуються своїх обіцянок, інша людина може зазнати фінансових наслідків, але може статися так, що вона не зможе отримати компенсацію за цю втрату", - зазначила вона.

Кові заявила, що обіцянки, дані в рамках стосунків, не відповідають умовам контракту, і закрила справу жінки.

Наразі пара розірвала стосунки.

Нагадаємо, туристку затримали в аеропорту, бо вона везла у сумці власне серце. Жінка пояснила походження органу.

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