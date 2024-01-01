Жінка подала до суду на стоматолога, який "замучив" її 32 процедурами всього за один сеанс

Жінка з Міннесоти, США, подала до суду на свого стоматолога за те, що він влаштував їй пекельний п'ятигодинний сеанс, провівши одразу 32 різні процедури.

Про це пише Oddity Central.

Так, Кетлін Вілсон довелося перетерпіти чотири процедури лікування кореневого каналу, вісім зубних коронок та щонайменше 20 пломб за сеанс.

Вона заявила, що за понад 5 годин її стоматолог, доктор Кевін Молдрем, нібито використовував приблизно вдвічі більше, ніж рекомендована доза, анестетика, намагаючись вилікувати всі зуби за один сеанс. Його зусилля нібито залишили жінку понівеченою та засмученою, і тепер вона просить грошову компенсацію.

Інцидент стався влітку 2020 року. Кетлін заявила, що їй довелося пройти декілька інших процедур, щоб виправити шкоду, заподіяну Молдремом, і тепер вона хоче, щоб він заплатив. Дантист із Флориди Аврум Голдштейн прокоментував, що хоча у Вілсон був карієс майже кожного зуба, лікування було неправильним.

"Кеті потрібна була повільна, вдумлива та обережна реакція на її хворобу", - сказав Голдштейн. "Спроба заповнити кожен отвір у кожному зубі в роті для одного візиту – це не лише протилежність тому, що було вказано, це неможливо гуманно досягти ефективним чи конструктивним способом".

Голдштейн також стверджує, що стоматолог жінки дав їй занадто багато анестезії під час тривалої сесії, а потім сфальсифікував документи, щоб приховати це. Молдрем нібито ввів 960 мг анестезії, що майже вдвічі більше, ніж 480 мг, рекомендованих для тривалих процедур.

За травму, яку їй довелося пережити, а також за вартість медичного втручання, щоб пом'якшити шкоду, Кетлін Вілсон зараз вимагає 50 000 доларів.

Зі свого боку, Молдрем відмовився від коментарів.

Нагадаємо, у Львові 5-річна дитина впала в кому після операції з видалення зубів. Батьки звинувачують стоматологічну клініку, і вже подали заяву до поліції.

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