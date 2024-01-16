Жінка подала на розлучення через 48 годин після весілля: як коханий принизив її просто на святі

Наречена подала на розлучення всього через 48 годин після весілля через витівку коханого.

Про це вона написала на Reddit.

Жінка була у розпачі після того, як чоловік жорстоко зганьбив її в день весілля розіграшем – після того, як вона благала його напередодні важливого дня не жартувати так.

"Я помітила, що мій чоловік Джейк дивиться відео із розіграшами. Серед іншого, на цих відео були незграбні фотографії нареченої, які транслювали на проєкторі перед усіма гостями, або обличчя нареченої, що уткнули в торт. Я одразу сказала йому, що не хочу нічого подібного на нашому весіллі", - розпочала свою історію вона.

Вона розповіла, як він "відсміявся" і запевнив її, що не планував нічого подібного. Проте вона продовжувала ловити його на "дивних приготуваннях" і заявила, що йому раптом захотілося "обрати весільного фотографа та торт".

"Я нічого про це не думала і просто тішилася, що він допомагає мені у підготуванні до весілля. Тим не менш, я нагадала йому напередодні, що якщо він зробить щось подібне, я негайно розлучуся з ним. Настав день весілля, ми приїхали, все було гладко до самої церемонії. Поки не настав момент, коли треба було розрізати торт", — продовжила вона.

Потім наречена поділилася моментом, коли її весілля раптово закінчилося.

"Усі дивилися, як я зробила перший розріз, а фотограф стояв перед нами з фотоапаратом у руці. Раптом я відчула, як чиясь рука на потилиці штовхнула мене вперед у торт. Макіяж, вся весільна сукня були зіпсовані, і всі в кімнаті сміялася, причому найголосніше – мій чоловік. У цей момент фотограф зробив знімок, і Джейк сказав, що тепер це наша весільна фотографія. Я обернулася, вдарила його по обличчю і в сльозах вибігла з кімнати".

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Збожеволівши від жорстокого жарту чоловіка, вона заплакана побігла до вбиральні. Потім жінка почула, як на нареченого кричав його брат Френк. Чоловік прийшов перепросити, як того вимагав його брат. За її словами, його "трясло" і він не дивився їй в очі. Втім, наречена пішла з весілля та не бачила чоловіка після цього.

"Я вирішила порвати з ним і подала на розлучення, повідомивши про це Джейка і мою родину. Джейк сказав мені не робити цього, тому що це був просто невинний жарт. І його сім'я, і моя написали мені, що "смішно розривати наш шлюб через це", але я бачу це по-іншому. Якщо він робить щось подібне зі мною, попри численні прохання не робити цього, навіть після того, як пообіцяв, що цього не робитиме, то я не можу йому довіряти", - зізналася вона.

Пізніше наречена розповіла, що запросила Френка на побачення, від якого він відмовився. Але вона підтримувала з Френком контакт, стверджуючи, що він єдина людина, яка підтримала її під час розлучення.

Люди поквапилися прокоментувати ситуацію, і багато хто підтримав її. Один користувач сказав: "Вони ніколи не сприймають тебе всерйоз і ніколи не навчаються. Що б це не було, це завжди твоя провина, тому що вони не зробили нічого поганого", а інший додав: "Йдеться про знущання та приниження. Тут немає жодних винятків".

Нагадаємо, батько двох дітей після розлучення пів року живе в машині. Він став безхатьком.

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