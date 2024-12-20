Жінка подала на розлучення з чоловіком через ім'я їхнього трирічного сина

Подружжю з південного індійського штату Карнатака знадобилося втручання суду після трирічної суперечки за ім'я їхнього сина. Боротьба стала настільки неприємною, що подружжя вирішило розлучитися.

Про це повідомляє ВВС.

Усе почалося 2021 року, коли жінка, ім'я якої не називається, народила хлопчика і на декілька тижнів поїхала до батьків. Для жінок в Індії є звичайною практикою після народження дитини переїжджати до батьківського дому, щоб відпочити та відновити сили. Зазвичай чоловік приїжджає і забирає матір з дитиною додому.

Але коли 21-річна жінка відмовилася прийняти ім'я, яке чоловік обрав для їхнього сина, він засмутився – і так і не приїхав, щоб забрати її назад.

Замість цього вона обрала для своєї дитини ім'я Аді, яке складається з першої літери її імені та частини імені чоловіка.

Місяці перетворилися на роки, і жінка, яка все ще перебувала в будинку своїх батьків, звернулася до місцевого суду в місті Хунсур району Майсуру в пошуках фінансової підтримки від свого чоловіка. Її адвокат розповів, що суперечка дійшла до того, що вона подала на розлучення: "Вона хотіла отримати гроші на утримання, оскільки вона домогосподарка".

Справа спочатку була подана до місцевого суду, але пізніше передана до Народного суду, також відомого як Лок Адалат, який розглядає справи, що можуть бути вирішені за допомогою медіації.

Попри численні пропозиції суддів, пара залишалася непохитною – доки вони нарешті не погодилися на ім'я, обране судом. Так, дитину тепер звуть Ар'явардхана, що означає "шляхетний".

Потім подружжя обмінялося гірляндами, символом згоди за індійською традицією, і, очевидно, щасливо пішло, щоб продовжити свій шлюб.

Це не єдиний випадок за останні роки, коли індійський суд був змушений втрутитися, коли йшлося про ім'я дитини. У вересні минулого року в Кералі дитині відмовили у вступі до школи після того, як з'ясувалося, що її свідоцтво про народження було незаповнене. Її мама звернулася до суду, пояснивши, що вона намагалася зареєструвати чотирирічну дитину, але чиновники відмовилися заповнити бланк, оскільки батько, з яким вона розлучена, не був присутній. У своєму рішенні Високий суд зобов'язав відділ реєстрації народжень прийняти ім'я, запропоноване матір'ю, і вписати ім'я батька.

Нагадаємо, ображена дружина подала на чоловіка до суду через їхнього кота. У результаті вона отримала догану від суддів.

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