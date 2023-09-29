Жінка подала на розлучення з чоловіком через свекруху: що сталося

Жінка, яка протягом п'яти років перебуває у шлюбі, тепер планує розлучитися зі своїм чоловіком через свекруху і тест ДНК.

Про це пише Mirror.

Вона пояснила, що свекруха завжди втручається у їхні стосунки та часто вказує їй, що робити. Вона визнає, що це не провина її чоловіка, але не розуміє, що він не стане на її захист, коли його мама завдає їй дискомфорту або засмучує.

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"Є приказка: "Коли ти одружуєшся з кимось, ти одружуєшся з його сім'єю". Я думаю, що спосіб впоратися з цим полягає в тому, що кожен чоловік повинен тримати свою частину сім'ї у вуздечку, тому що немає кращого способу сказати це. Я маю справу з моїми батьками та їхніми махінаціями, і я очікувала, що він зробить те саме. Він ніколи цього не робив. Він завжди просить мене зробити їй трохи милості", - сказала вона.

У повідомленні на Reddit вона повідомила, що свекруха робить недоречні коментарі на адресу сім'ї. Вона звинуватила невістку у невірності, заявивши, що дитина пари не схожа на батька. Отже, чоловік вирішив провести тест на батьківство, який, за його словами, мав утримати його матір від єхидних коментарів.

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Проте жінка, яка опублікувала повідомлення, назвала це "зухвалим". Вона продовжила: "Я не обманювала, і мене анітрохи не турбують результати тесту. Я не збиралася заважати йому пройти тест ДНК або щось таке, але я просто знаю, що не хочу з цим мати справу. Я шукаю квартиру і розмовляла з адвокатом наступного дня після того, як він порушив питання про аналіз ДНК. Ми отримаємо результати через два дні. Я не можу дочекатися. Водночас він також отримає документи про розлучення. Я точно знаю, що він на це не очікує".

Хоча результати підтвердили той факт, що дитина належала її чоловікові, збитки вже було завдано. Дружина сказала, що хоча вона знає, що розлучення може бути важким випробуванням для дітей, вона вважає, що жити з двома батьками, які ненавидять одне одного, важче. Вона також пояснила, що відтоді втратила будь-яку повагу до чоловіка, оскільки не відчувала з його боку підтримки.

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Згодом вона поділилася оновленою інформацією. Жінка пояснила, що сказала чоловікові, що вже розмовляла з адвокатом та подала на розлучення. Пара серйозно посварилася, оскільки він не розумів, чому вона так засмучена, і думав, що вона надто гостро реагує. Ситуація посилювалася тим, що його мати заявила, що не перепросить за свої підозри. "Я пішла тієї ночі, тому що не збиралася отримувати вибачення, і він, схоже, не розумів, що його підтвердження того, що вона може втручатися, - ось чому я взагалі хочу розлучення", - написала вона. "Зрештою він сказав батькам, що приходитиме час від часу, щоб відвідати їх (він їхня єдина дитина), і щоб вони більше не приходили, доки вона не перепросить. Їй це було не смішно. Вона сказала мені, що я забрала її сина".

В останньому оновленні жінка повідомила, що чоловік запропонував її хоча б спробувати піти до сімейного психолога та налагодити стосунки. Вона вирішила підтримати цю ідею і спробувати розібратися в усьому: "Сподіваюся, це гарне рішення. Якщо ні, то я не застрягла. Я заберу сина та поїду".

У коментарях користувачі поквапилися зазначити, що, на їхню думку, консультування не змінить поведінку чоловіка, і що розлучення – єдине рішення.

Я думаю, їй все одно потрібно з ним розлучитися. Йому доведеться повністю відрізати свою жахливу матір, якщо він хоче врятувати свій шлюб

Це веде просто до розлучення, у цьому немає жодних сумнівів. Чоловік здасться і пробачить свою маму, тому що він уже не поважає свою дружину, він занепокоївся лише тоді, коли постало питання про розлучення

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