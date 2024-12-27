Жінка подала скаргу до відділу кадрів через подарунок від "Таємного Санти": що їй вручили (фото)

Така розвага на роботі може стати справжнім хітом або промахом, залежно від того, хто витягне ваше ім'я з капелюха.

Жінка розповіла, що подала скаргу до відділу кадрів після того, як отримала "незрозумілий" подарунок від анонімного колеги у вигляді "Таємного Санти".

На онлайн-форумі Mumsnet вона поділилася фотографіями кожного з отриманих презентів разом з коментарем: "Отримала сьогодні з роботи "Таємного Санту", і він мені огидний".

Жінка пояснила, що серед її подарунків були прострочені солодощі, старий лак для нігтів і шкарпетки, які мали "поношений" вигляд.

"Я дуже розчарована цим і надзвичайно збентежена", - додала вона.

Подарунки від колеги / Фото: Mumsnet

Подарунки від колеги / Фото: Mumsnet

Жінка не була самотньою у своїй реакції, оскільки користувачі в переважній більшості погодилися із тим, що неприпустимо дарувати колезі вживані та застарілі речі.

Щоправда, подарунок настільки дивний, що схожий на розіграш або на частину ретельно продуманого пранку.

"Нічого собі! А що отримали інші щасливі працівники? Чи ти думаєш, що хтось намагається тобі щось сказати", - відповів один з них, а другий прокоментував: "Я думаю, що це мотлох, який вони знайшли у своїй шафі. Можливо, вони забули щось купити, і їм довелося шукати щось в останню хвилину. Досить погана спроба".

Жарт це чи серйозний подарунок, авторка допису згодом повідомила, що вона говорила з відділом кадрів про цей подарунок.

"Керівництво знає про це і відчуває таку ж огиду. Я б справді вважала за краще отримати дешевий батончик або шоколад, ніж це", - відповіла вона в одному з коментарів.

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