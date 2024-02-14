Жінка подарувала коханому на День святого Валентина фото жінок, які він лайкав у Instagram – відео

Вона показала його реакцію на свій презент.

Жінка подарувала чоловікові іронічний сюрприз на День святого Валентина.

У відео, яке стало вірусним у TikTok, видно, як Глорія Товар із Лос-Анджелеса дарує коханому невелику платформу із фотографіями.

На перший погляд, усе чудово, але насправді там знімки інших жінок, яким він ставив лайки в Instagram.

Розгублений чоловік запитує: "Що це, чорт забирай?". На що його обраниця відповіла: "Всі фотографії, які ти лайкав в Інстаграмі". "Аааа, дуже мило", - відповідає він, прибираючи телефон назад до кишені.

Невдовзі Глорія прокоментувала: "Оскільки усі діляться тим, що подарували своїй другій половинці на День святого Валентина, я вирішила поділитися своїм. Отже, я подарувала чоловікові цю милу маленьку коробочку та наповнила її фотографіями всіх дівчат, які він лайкав у Instagram. Сподіваюся, йому це сподобалося".

У коментарях чоловіки стали на захист обранця Глорії:

Нічого страшного, якщо подивитися на меню десертів... Це не означає, що він збирається щось замовляти

Боже, бідний хлопець

Це ж просто лайки

Вони гарні дівчата! Те, що твоєму партнеру подобаються картинки, не означає, що він збирається зрадити

Нагадаємо, дівчина пожалілася, як найкраща подруга народила від її батька. Зі свого боку, обраниця чоловіка стверджує, що його донька перебільшила історію, щоб вона звучала краще.

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