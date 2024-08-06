Жінка подарувала собі на день народження річну відпустку: чим займалася та скільки витратила (фото)

Вона зізналася, що хоч вже і витратила всі кошти, але нарешті почувається щасливою.

Нігерійка подарувала собі на 30-річчя "дорослу відпустку" після багатьох років безперервної роботи.

Про це вона розповіла в есе для Business Insider.

31-річна Альма Рекс-Езонфаде, пригадала, що два роки тому, на день народження, вона відкрила ощадний рахунок і поклала на нього 500 доларів. Мешканка Торонто, Канада, пообіцяла собі, що на свій 30-й день народження подарує собі річну відпустку, і це був її перший крок до втілення мрії в реальність.

"Я втомилася працювати і завжди бути в курсі подій. Я іммігрувала до Канади з Нігерії коли мені було 22 роки, щоб здобути ступінь магістра, і почала працювати одразу після випуску. Здавалося, що я біжу в колесі білки, і я просто рухаюся, рухаюся, рухаюся, рухаюся", - поділилася вона.

Альма Рекс-Езонфаде / Фото: instagram.com/thealmachronicle

До того, як взяти відпустку, Альма працювала менеджеркою по роботі з клієнтами, заробляючи 110 000 канадських доларів на рік (80 500 доларів США). Також їй приносив дохід блог в Instagram – на рік близько 200 000 канадських доларів (146 600 доларів США).

Вона розрахувала, скільки потрібно заощадити, зважаючи на свої витрати на той момент.

"На такі необхідні речі, як оренда, оплата автомобіля, продукти, бензин, телефон та комунальні послуги, я підрахувала, що в мене піде близько 4200 канадських доларів (3100 доларів США) на місяць. Я також вирішила, що хочу подорожувати, що, як я знала, буде трохи дорого, тому що я неекономна мандрівниця. Я запланувала 18 000 канадських доларів (13 200 доларів США) на дві великі поїздки та декілька невеликих. Загалом я підрахувала, що мені потрібно буде накопичити близько 70 000 канадських доларів (51 300 доларів США) на свою творчу відпустку, що я й зробила, вклавши більшу частину свого доходу блогерки у свій творчий фонд. Якби у мене не було блогу, я знайшла би роботу на неповний робочий день, щоб отримувати цей додатковий дохід", - поділилася вона.

Альма Рекс-Езонфаде / Фото: instagram.com/thealmachronicle

Також Альма зменшила витрати. Попри все, накопичення грошей зайняло у неї трохи більше часу, ніж вона планувала, але у квітні 2023 року жінка нарешті звільнилася.

Перший день після звільнення вона просто провела вдома, дивлячись телевізор. Тоді їй хотілося "вимкнути мозок". Наступного понеділка Альма за звичкою прокинулася о 8-й ранку, тому що забула, що вже безробітна. Потім вона почала вигадувати собі новий розпорядок дня та планувати омріяну подорож. Крім того, Альма повернулася до ідеї запустити власний бренд одягу.

Через тиждень після звільнення жінка поселилася в готелі на декілька днів, замовила обслуговування номерів і весь час плакала. Це були сльози подяки, втоми та полегшення. Через три тижні відпустки один із її колишніх начальників зв'язався з нею, щоб розповісти про контрактну посаду в Google, на яку він хотів би її влаштувати. Альма майже погодилася, але все ж зробила вибір на користь відпочинку.

Альма Рекс-Езонфаде / Фото: instagram.com/thealmachronicle

Вона пригадала: "Перші декілька місяців, коли я була у відпустці, я була така сумна, але я знала, що якщо я куплю будинок замість цього, то буду нещасливою, завжди гадаючи, чого б я могла досягти, якби просто взяла відпустку на рік. Я пам'ятаю, як розмовляла зі своїм терапевтом і намагалася щоразу підтверджувати своє рішення. Наприкінці дня я зрозуміла, що перебуваю у кращому моменті свого життя, щоб зробити собі цей подарунок. І коли я змирилася з цим через декілька місяців, я почала отримувати задоволення від думки, що я в творчій відпустці".

Альма знову полюбила тренування. Вона почала розфарбовувати, малювати та займатися керамікою. Вона знову почала читати і повернулася до письменства. Жінка проводила більше часу із собою та з родиною і знову взялася за дитячі захоплення, наприклад, збирати Lego та робити фотографії на Polaroid. Також вона більше готувала та тестила нові кав'ярні у Торонто.

Альма Рекс-Езонфаде / Фото: instagram.com/thealmachronicle

"Одні з моїх улюблених спогадів з моєї відпустки — це багато днів, які я провела, просто сидячи на дивані, дивлячись телевізор і підводячись лише, щоб поїсти. Я закінчила всі шість сезонів "Абатства Даунтон" за один тиждень. Я також переглянула весь "Шіттс Крік", а також безліч корейських шоу. Робота над своїм брендом одягу стала моїм захопленням. Я дізналася про тканини та індустрію моди – мені подобалося просто дізнаватися щось заради того, щоб дізнатися. Я відвідувала друзів і родичів в інших країнах, їздила з друзями на дні народження, вирушила у семиденний круїз Карибським морем і провела чотири тижні, подорожуючи Європою", - поділилася вона.

Альма Рекс-Езонфаде / Фото: instagram.com/thealmachronicle

Після цілого року відпустки кошти Альми майже повністю вичерпалися. Спершу вона думала, що панікуватиме через свої фінанси, але ця відпустка допомогла їй змінити мислення.

У травні вона все ж таки запустила свій модний бренд. Альма дала собі час до вересня, щоб зрозуміти, що буде далі. Втім, вона точно знає, що періодично влаштовуватиме собі такий відпочинок: "Я планую потім попрацювати на корпоративній роботі ще три роки, щоб набратися досвіду та знань, а потім взяти ще один рік відпустки у 35 років, і я повторюватиму цей цикл до виходу на пенсію".

Альма Рекс-Езонфаде / Фото: instagram.com/thealmachronicle

Одна з найважливіших речей, яку вона усвідомила під час "дорослої відпустки" — це те, що багато речей не такі вже й серйозні: "Коли ти іммігрант, багато речей настільки серйозні; мені довелося почати життя знову в Канаді, і мені довелося досягти успіху в цьому житті. Але я зрозуміла, що мені потрібно насолоджуватися життям. Я ніколи не була така щаслива, і я найбідніша, якою я коли-небудь була. Для мене цей рік справді був роком переосмислення того, що таке щастя у різні моменти мого життя. Мої близькі зазначили, що я менш сварлива і менше кричу. Мені просто трохи сумно, що мені довелося взяти цілий рік відпустки, щоби знайти радість у своєму житті".

Альма Рекс-Езонфаде / Фото: instagram.com/thealmachronicle

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