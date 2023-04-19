Жінка поділилася лайфгаком для батьків, який допоміг їй знайти загублену у натовпі доньку - відео

Мати з Огайо каже, що скористалася підказкою, яку дізналася в TikTok, щоб знайти свою трирічну доньку після того, як маленька дівчинка зникла у натовпі.

Весільна фотографиня з Рашвілла, США, нещодавно відвідала Центр науки і промисловості в Колумбусі та загубила одного з двох дітей.

Кріста Пайпер намагалася знайти свою дочку Лілі, але їй не пощастило і це змусило її хвилюватися.

"Я почала кликати її на ім'я. Одразу після цього у мене в голові спалахнула маленька лампочка, і я згадала TikTok, який бачила, мабуть, понад рік тому. Це було про маму, яка загубила свою дитину у продуктовому магазині, і замість того, щоб вигукувати ім'я дитини, вона вигукувала опис того, у що вона була одягнена. Так вона швидко знайшла малюка", - поділилася жінка.

Пайпер сказала, що вона переключилася з вигукування імені дочки на опис одягу, який був на Лілі в той час, — рожеву сорочку із зображенням Мінні Маус.

#parentsoftiktok #playplace ♬ original sound - Krista | Booktok | Home life @krista.piper I lost my 3 year old todah in a play place and thank god for tiktok - I’m so happy i saw that tiktok of what to do when your kid goes missing. I found her fast by raising my voice and saying a description of what she was wearing. Should have added her age or hair color but the description if little girl with pink minnie mouse shirt got thr job done finding her. #parents

Тоді жінка чула, як інші матері на ігровому майданчику повторювали опис, який вона кричала, прогулюючись туди-сюди.

Зрештою, інша жінка помітила Лілі та привернула увагу Пайпер, повторивши опис одягу дівчини.

"На щастя, інша мати сказала: "Маленька дівчинка. Рожева сорочка. Мінні Маус". Я подумала: "Так!". І це була вона", - пригадала вона.

Мама двох дітей сказала, що, оглядаючись назад, вона, ймовірно, повинна була згадати вік і колір волосся Лілі, вигукуючи її опис, але рожева сорочка з Мінні Маус було першим, що спало на думку Пайпер.

"Отже, якщо ви коли-небудь втратите свою дитину, собаку чи ще щось, викрикніть їх опис", — сказала вона. "Можливо, я мала вигляд божевільної, але справу була зроблено".

Коментатори TikTok були приголомшені порадою Пайпер і подякували їй за те, що вона поділилася нею з батьками.

"Чесно кажучи, якщо я чую, як хтось кличе дитину на ім'я, я не думаю, що вона "заблукала", — написав один із коментаторів TikTok. "Проте, якби хтось починав називати описи, я 100% подивився б".

"Ооо, це так страшно, коли наші малюки тікають від нас! Так радий, що в тебе є ця навичка, на яку можна покластися!" - додав інший юзер.

Нагадаємо, американець розповів незвичну історію про повернення свого папуги, який загубився. Птаха знайшли завдяки тому, що він почав говорити з людьми на вечірці.

Читайте також: