Жінка подолала понад 1850 км заради спільного життя з чоловіком, але він зник в останній момент

Жінка пролетіла 1850 км, щоб зустрітися з чоловіком, з яким вона спілкувалася онлайн протягом трьох років, але він так і не з'явився на побачення.

Про це пише Mirror.

23-річна Рівер Блейк перелетіла через всю країну з Лафаєта, штат Луїзіана, США, до Рапід-Сіті, штат Південна Дакота, з квитком в один кінець, щоб зустрітися зі своїм "кавалером".

Вона каже, що восьмигодинний переліт оплатив він, але після того, як чоловік не з'явився, Рівер була змушена заплатити 1290 доларів, щоб покрити витрати на нічліг і квиток додому на наступний день, який вона купила в останню хвилину.

Відтоді Рівер не розмовляла з ним і обіцяє зосередитися лише на своїй кар'єрі.

Модель з Лафаєта, Новий Орлеан, розповіла: "Я провела три-чотири години в аеропорту, а коли зрозуміла, що він не приїде за мною, я поїхала. Я забронювала готель Hilton на дві ночі, познайомилася через друга з гарним хлопцем, і він показав мені місто. Це, безумовно, досі болить, але принаймні я змогла оглянути деякі визначні пам'ятки".

Вони познайомилися 2019 року, коли чоловік побачив модель у журналі і захопився її красою. У них було багато спільного – зокрема, пристрасть до шоу вантажівок і постійна робота в соціальних мережах, що давало їм багато тем для розмов. Попри те, що вони жили в різних штатах, пара спілкувалася майже щодня протягом багатьох років і мала багато спільних друзів, що змусило Рівер повірити, що він справжній чоловік.

Вона розповіла: "Ми щовечора спілкувалися у FaceTime, але наші стосунки були трохи дивними – ніби як несправжні. Іноді він ненадовго зникав, а потім з'являвся знову, ніби нічого й не було". 9 лютого 2024 року хлопець несподівано сказав їй, що хоче вивезти її в один кінець і перевезти до себе. За її словами, він сказав їй, що будує будинок і хоче, щоб вона приїхала і допомогла йому прикрасити його. Він заплатив за її квиток на літак, і 17 лютого Рівер вирушила о 5:30 ранку.

Рівер Блейк / Фото: SWNS

"Він, мабуть, створив життя своєї мрії, яке, як він знав, мене зацікавить", - каже вона. "І побудував все так, щоб я поїхала. Я збиралася тижнями і місяцями – він хотів, щоб я жила з ним".

Рівер прибула до Рапід-Сіті о 15:00 того ж дня – і першу годину провела в кафе, працюючи за своїм ноутбуком. Її кавалер написав їй, що він ще збирається і не поїхав до аеропорту. Але після того, як він надіслав їй селфі, щоб повідомити, що вже в дорозі, Рівер помітила, що її хлопець насправді їде не в тому напрямку. Вона сказала: "Охорона аеропорту постійно перевіряла, чи зі мною все гаразд, і я хотіла залишитися, просто на випадок, якщо він дійсно з'явиться. Він надіслав мені фотографію, сказавши, що він точно в дорозі. Але я помітила, що дорожні знаки показували, що він прямує на захід, а я була на сході. Я знала, що він має їхати в протилежному напрямку, і написала йому повідомлення: "Не думаю, що ти насправді мене забереш". Він нічого не відповів – і відтоді ми не спілкувалися".

Рівер чекала в аеропорту до 19:00, а потім заплатила 290 доларів за ніч у місцевому готелі Hilton. Вона зателефонувала другу, який сказав, що знає когось у цьому районі, і з'єднав їх. Вечір пара провела, оглядаючи визначні пам'ятки, ходячи до місцевих парків та купуючи морозиво.

"Я й досі підтримую зв'язок з Такером", - каже Рівер. "Він показав мені декілька гарних місць. Думаю, все добре, що добре закінчується".

Весь наступний ранок вона провела в аеропорту, розмовляючи з тим самим охоронцем. А о 13:00 Рівер вирушила назад у восьмигодинну подорож до Лафаєта. Вона витратила ще тисячу доларів на квитки на зворотний рейс в останню хвилину і повернулася додому о 22-й вечора. Рівер сказала: "Я твердо вірю, що все відбувається не просто так. Це просто був не мій час – і він не був моєю людиною, зрештою. Зараз я зосереджена на своїй кар'єрі і проводжу якомога більше часу в подорожах".

Нагадаємо, нещодавно ще одна жінка пролетіла понад 11 годин заради першого побачення, але це "була катастрофа". Замість кохання вона залишилася розчарованою.

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