Жінка похизувалася біцепсами більшими, ніж у Арнольда Шварценеггера: який вона має вигляд (фото)

Джекі Корн, відома як "Вона-Халк" – 34-річна любителька фітнесу з Нідерландів, яка нібито має більші біцепси, ніж Арнольд Шварценеггер у розквіті сил – 61 см проти 56.

Про це пише Media Drum World.

Корн завжди займалася фітнесом, але лише після того, як 2020 року через обмеження, пов'язані з COVID-19, їй довелося зробити перерву в заняттях кікбоксингом, вона зрозуміла, що їй набагато комфортніше мати більшу статуру. Відтоді вона більш ніж подвоїла свою вагу і присвятила себе нарощуванню масивних м'язів. Вона почувається сильнішою, ніж будь-коли, і, попри те, що її називають "товстою" або "занадто мужньою" в Інтернеті, вона зосереджується лише на позитиві та заохочує інших людей робити те саме.

Джекі Корн / Фото: instagram.com/jackie.shehulk

"Що я роблю, коли мене так обзивають – видаляю коментар, а потім блокую людину, я не зважаю на негативне мислення, завжди знайдуться люди, які думають, що знають краще або можуть зробити це краще, але ця подорож – моя, і я пройду її по-своєму, без негативних коментарів", - сказала Джекі в інтерв'ю. "Чесно кажучи, якщо люди говорять вам неприємні речі, просто ігноруйте негативні думки або коментарі".

Джекі Корн / Фото: instagram.com/jackie.shehulk

Корн розповіла, що коли вона займалася кікбоксингом, то завжди почувалася сильною, але й виснаженою через постійні дієти. Тепер, як реальна жінка-Халк, вона почувається ще сильнішою, але водночас комфортніше у власній шкірі, адже їй не потрібно постійно худнути.

Джекі Корн / Фото: instagram.com/jackie.shehulk

Вона просто зосереджується на здоровому харчуванні, намагаючись споживати якомога більше калорій у період набору маси, і піднімає вагу, щоб наростити м'язи.

Джекі Корн / Фото: instagram.com/jackie.shehulk

Джекі починає свої тренування зі 100 відтискань і 250 присідань, після чого слідує двогодинне силове тренування, яке зазвичай містить тягу штанги до 150 кілограмів, жим штанги лежачи до 200 кілограмів, присідання з додатковою вагою 100 кілограмів і жим штанги ногами до 450 кілограмів. Це досить приголомшливо навіть для бодибілдера-чоловіка.

Джекі Корн / Фото: instagram.com/jackie.shehulk

Попри критику щодо фігури, Джекі Корн також отримує багато компліментів, а деякі чоловіки навіть кажуть, що хочуть одружитися з нею через її ідеальне тіло, або називають її ідеальною жінкою. Але, зрештою, вона подобається собі такою, яка вона є, і це головне.

Джекі Корн / Фото: instagram.com/jackie.shehulk

Нагадаємо, що відомо про найнижчу жінку в історії людства. Пауліна Мустерс заробляла тисячі доларів та померла у 19 років.

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