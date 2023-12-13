Жінка похизувалася, як мимоволі помстилася сусідці, яка крала її посилки: що вона замовила

Жінка розповіла, як ненавмисно помстилася сусідці за крадіжку її посилок.

30-річна жінка пояснила на Reddit, що вона регулярно замовляє поповнення своєї колекції.

Вона написала: "Моя сусідка переїхала до своєї оселі приблизно 3 місяці тому зі своїм 9-річним сином. Я була близькою подругою людей, які там жили раніше, і внесла їх до списку довірених сусідів, яким можна доставляти посилки, якщо мене немає вдома. Відтоді, як вона переїхала, я змінила ситуацію з поштовими службами, але, на жаль, багато хто з кур'єрів не мав цієї інформації. На жаль, декілька посилок доставили новій сусідці, і коли я пішла за ними, вона заперечувала свою обізнаність або дала мені вже відкриту посилку і використала виправдання, що її син випадково її відкрив".

Замовивши декілька нових "спеціальних доповнень" для своєї колекції, вона вирішила, що в день доставки працюватиме вдома, щоб забезпечити безпечну доставку.

Попри всі запобіжні заходи, виявилося, що посилка була доставлена її сусідці, і вона додала, що її "серце впало", коли вона отримала повідомлення. Вона продовжила: "Я вийшла з дому і пішла до будинку сусідки, щоб постукати до її дверей".

Сусідка не мала щасливий вигляд, побачивши її, і заперечувала, що знає про доставку посилки, зрештою розлютившись і лаючись на неї, щоб вона дала їм спокій. Жінка продовжила: "Перш ніж я встигла договорити, вона грюкнула дверима перед моїм носом. Я була явно роздратована, знову постукала до неї у двері і почала чекати, але вона повністю ігнорувала мене протягом як мінімум 10 хвилин".

Засмучена жінка пішла додому і зателефонувала до кур'єрської служби, намагаючись забрати своє майно. У той момент, коли вона була в режимі очікування, у вхідні двері пролунав гучний стукіт. То прибігла сусідка із сином, який плакав. Вона почала кричати на неї: "Через тебе в моєму будинку з'явився чортів величезний павук!".

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Вона додала у своєму дописі: "Так, я колекціоную тарантулів, справжніх павуків та безліч інших інвертованих тварин. Спочатку я злякалася, що вона нашкодила одному з моїх нових тарантулів, але не змогла стримати сарказму в голосі, коли змусила її зізнатися, що вона забрала мою посилку. Я зачинила двері і поговорила з оператором, який все чув, бо я їм уже розповіла, що в посилці, і вони сміялися в слухавку. Я сказала їм, що мені доведеться рятувати свого павука від божевільної Карен".

Жінка, на щастя, врятувала свого тарантула, який не постраждав, але не стрималася, коли напала на сусідку за крадіжку її майна. Вона заявила їй, що якщо вона колись вкраде ще одну посилку, то матиме справи з поліцією.

Вона закінчила: "Відтоді я зв'язалася з усіма кур'єрськими службами в моєму районі і зажадала, щоб вони більше ніколи нічого не залишали на її адресу. Був один випадок, коли їй доставили посилку з роботи, але щойно я постукала у її двері, вона просто вручила мені відчинену коробку і зачинила двері перед моїм носом. Мораль цієї історії така: не відкривайте чужу посилку, в ній можуть опинитися гігантські павуки!".

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