Жінка похизувалася, як помстилася колишньому-зраднику: "Тепер його волосся місцями тане"

Жінка розлютилася, дізнавшись, що бойфренд зрадив її, та вирішила помститися.

Як написала подруга Джейн на Reddit, пара зустрічалася три роки, перш ніж дівчина дізналася, що її партнер крутить роман з іншою жінкою за її спиною.

Після шаленої сварки хлопець попросив її переїхати з їхньої квартири, і жінка погодилася. Втім, вона запропонувала залишитися друзями.

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Ключ від помешкання Джейн залишила собі і заходила до квартири щоразу, як її екс разом із новою пасією виходили з дому.

Дівчина таємно додавала крем для депіляції до шампуню зрадника.

Джейн регулярно підтримувала зв'язок зі своїм колишнім, щоб "переконатися, що з ним усе гаразд", і під час однієї з розмов він зізнався, що його волосся місцями "тане". Вона сказала, що однією з "найкращих речей" було регулярне отримання від нього оновлень щодо випадіння волосся.

У коментарях люди поквапилися поділитися своєю думкою:

Добре, що це тимчасово

Насправді це була дрібна помста, а не спроба завдати йому довгострокової шкоди

Я не розумію, як крем для депіляції не потрапляє в очі?! Він повинен пекти, як сам шампунь інколи це робить. Чи це особлива марка? Мені дуже цікаво

Нагадаємо, заміжня жінка потай влаштувала весілля ще із трьома чоловіками. Вона обдурила їх на 92 000 доларів.

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