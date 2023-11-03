Жінка похизувалася, як провчила колег, які таємно брали її вершки: "Наступного разу не кради"

Жарт мами шокував тисячі людей після того, як вона розповіла, що заміняла вершки для кави грудним молоком у холодильнику свого офісу.

Про це пише Daily Mail.

Саванна, офісна співробітниця, купила пляшку своїх улюблених вершків для кави та залишила їх у загальному холодильнику, але за тиждень вони швидко закінчилися.

Зрештою вона зрозуміла, що хтось із її колег допомагав їй з покупкою, і вирішила замінити рідину грудним молоком, щоб провчити.

Через тиждень Саванна додала до пляшки записку: "Доброго ранку! Для тих, хто весь тиждень насолоджувався моїми кавовими вершками... Сюрприз! Ви пили моє грудне молоко. Сподіваюсь вам сподобалось. Ваше здоров'я!". Вона додала: "PS: Це органічна речовина, тож не турбуйтеся".

Жінка провчила колег, які таємно крали її вершки / Фото: dailymail.co.uk

Зухвала записка залишила багатьох шокованими, але в той час, як деякі вважали її "веселою", інші думали, що це просто жарт.

Смішно, але це нісенітниця, бо ніхто не наливає грудне молоко у використану пляшечку з-під вершків

Навіщо комусь наливати грудне молоко в контейнер для вершків для кави? Це явно фейк

Також деякі користувачі поділилися своїм досвідом спілкування зі злодіями у громадських місцях.

Хтось завжди крав мій сік зі глека, якого мені мало вистачити на тиждень чи два. Там було моє ім'я, але це не мало значення. Я повісив великий ярлик із написом "лабораторний експеримент", і це спрацювало. Більше ніхто нічого не виносив

Влітку я залишив сир у машині на три дні, а потім поклав його до холодильника на роботі. Хтось це з'їв!

Я б додала туди проносне або щось гірше, щоб покарати злодія. Їм слід навчитися не чіпати те, чого вони не принесли!

Дехто вважав, що "розіграш" насправді не завдав жодної шкоди.

Набагато корисніше, ніж будь-яке лайно, куплене в магазині!

Жарт над вами, він одночасно отримує підвищення імунітету та безкоштовні вершки

Нагадаємо, чоловік повернувся до бару через 15 років, щоб сплатити рахунок. 2008 року він напився з друзями вина і втік.

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