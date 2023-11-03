Жінка похизувалася, як провчила колег, які таємно брали її вершки: "Наступного разу не кради"

Вона замінила рідину у пляшці.
Жарт мами шокував тисячі людей після того, як вона розповіла, що заміняла вершки для кави грудним молоком у холодильнику свого офісу.
Про це пише Daily Mail.
Саванна, офісна співробітниця, купила пляшку своїх улюблених вершків для кави та залишила їх у загальному холодильнику, але за тиждень вони швидко закінчилися.
Зрештою вона зрозуміла, що хтось із її колег допомагав їй з покупкою, і вирішила замінити рідину грудним молоком, щоб провчити.
Через тиждень Саванна додала до пляшки записку: "Доброго ранку! Для тих, хто весь тиждень насолоджувався моїми кавовими вершками... Сюрприз! Ви пили моє грудне молоко. Сподіваюсь вам сподобалось. Ваше здоров'я!". Вона додала: "PS: Це органічна речовина, тож не турбуйтеся".
Зухвала записка залишила багатьох шокованими, але в той час, як деякі вважали її "веселою", інші думали, що це просто жарт.
- Смішно, але це нісенітниця, бо ніхто не наливає грудне молоко у використану пляшечку з-під вершків
- Навіщо комусь наливати грудне молоко в контейнер для вершків для кави? Це явно фейк
Також деякі користувачі поділилися своїм досвідом спілкування зі злодіями у громадських місцях.
- Хтось завжди крав мій сік зі глека, якого мені мало вистачити на тиждень чи два. Там було моє ім'я, але це не мало значення. Я повісив великий ярлик із написом "лабораторний експеримент", і це спрацювало. Більше ніхто нічого не виносив
- Влітку я залишив сир у машині на три дні, а потім поклав його до холодильника на роботі. Хтось це з'їв!
- Я б додала туди проносне або щось гірше, щоб покарати злодія. Їм слід навчитися не чіпати те, чого вони не принесли!
Дехто вважав, що "розіграш" насправді не завдав жодної шкоди.
- Набагато корисніше, ніж будь-яке лайно, куплене в магазині!
- Жарт над вами, він одночасно отримує підвищення імунітету та безкоштовні вершки
Нагадаємо, чоловік повернувся до бару через 15 років, щоб сплатити рахунок. 2008 року він напився з друзями вина і втік.
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