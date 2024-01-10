Жінка похизувалася, як зрада чоловіка врятувала їхній шлюб – фото

Жінка розповіла, як викрила чоловіка на зраді, і це врятувало їхній шлюб.

Про це пише nypost.com.

45-річна Чаріті Крейг та 40-річний Метт розлучилися на вісім місяців 2012 року після того, як вона виявила текстові повідомлення від іншої жінки на телефоні коханого. Метт покинув сімейний будинок, щоб продовжити стосунки зі своєю коханкою.

Але згодом вони вирішили дати своїм стосункам ще один шанс після терапії. Тепер пара з Орландо, США, вважає, що вони "найщасливіші".

Чаріті та Метт Крейги / Фото: SWNS

"У той час роман мого чоловіка здавався кінцем світу, але для нас це виявилося найкращим результатом, оскільки ми повернулися набагато сильнішими", — сказала засновниця ювелірної компанії.

Пара почала зустрічатися у підлітковому віці і одружилася, коли їм було трохи більше ніж 20. Але 2012 року, маючи чотирьох дітей віком до 6 років, вони досягли дна. До липня Чаріті почала підозріло ставитися до поведінки чоловіка, особливо тому, що він залишався до пізнього вечора, працюючи музичним пастором.

"Я працював понад 60 годин на тиждень за умов сильного стресу. Я проводив більше часу на роботі, ніж із сім'єю", — пояснив Метт, який зараз є директором з маркетингу. "Я боровся між сім'єю та мріями про музичну кар'єру".

Чаріті та Метт із дітьми / Фото: SWNS

Побоювання Чаріті підтвердилися, коли вона виявила текстові повідомлення від іншої жінки. Метт зізнався, що він мав таємні стосунки протягом двох місяців. Після того, як роман став відомим, пара почала планувати розлучення.

"Я думала, що знаю свого чоловіка краще, ніж будь-хто інший, але він жив подвійним життям, і я поняття не мала", — журилася Чаріті. "Весь мій світ перекинувся з ніг на голову, і я не знала, як мені колись відновитися".

Метт пішов зі своєю коханкою, а Чаріті звернулася до психолога. Вона дізналася, що роман Метта був не єдиною причиною їхніх сімейних проблем.

"Я почала терапію і зрозуміла, що я більше не та жінка, з якою він одружився, і не лише він винен у розриві наших стосунків. Я провела вісім місяців, працюючи над собою – зміцнюючи впевненість у собі і навчаючись справлятися зі своїми проблемами здоровим способом", - поділилася вона.

Чаріті та Метт Крейги / Фото: SWNS

Вони відновили свій роман у лютому 2013 року після проходження сімейної консультації. Метт також передав Чаріті всі паролі до свого телефону та соціальних мереж.

"Метт неймовірно жалкував про цей роман, але я також шкодувала про свою участь у розпаді нашого шлюбу", - сказала Чаріті. "Нам довелося повністю починати заново, але воно того варте".

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Тепер Чаріті працює консультанткою з питань шлюбу, допомагаючи іншим парам, які переживають зраду.

"Це важка робота, але дуже приємно допомагати іншим парам подолати зраду і відновити свій шлюб", - заявила мама чотирьох дітей. "Ми вирішили боротися за нашу сім'ю і працювати над вирішенням наших проблем, і я так тішуся, що ми це зробили, тому що зараз справи кращі, ніж будь-коли", — додала вона.

Чаріті та Метт Крейги / Фото: SWNS

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