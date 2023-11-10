Жінка показала лайфгак, як опалює цілі кімнати всього двома речами із садового центру – фото

Одні юзери розкритикували ідею, а інші підтвердили, що це дійсно працює.
Користувачка TikTok поділилася лайфгаком, як економно обігріти домівку.
У дописі @prepperqueen, яка має 79 тисяч підписників, вона поділилася своїм новим способом, як тепло і затишно провести зиму.
За її словами, вирішення проблеми зростання витрат на електроенергію може бути під рукою у вашому місцевому садовому центрі. Для цього потрібно придбати свічку і глиняний горщик для квітів.
"Можливо, це вже є у вас вдома. Один глиняний квітковий горщик і свічка забезпечать обігрівом однієї кімнати, якщо у вас немає тепла", - сміливо заявила вона у своїй публікації.
Горщик жінка поставила над свічкою на цеглини, що забезпечує достатньо місця для циркуляції повітря.
Однак не всі юзери погодилися, що це життєздатна альтернатива традиційним методам опалення.
- Жодна з подібних конструкцій не є більш ефективною, ніж просте використання свічок окремо
- Брехня! Термічна динаміка доводить, що це неправда
Але були інші, кому такий метод дійсно допоміг.
- Використовував це два роки тому, коли у лютому в Техасі стався крижаний апокаліпсис
- Це працює. Я використав його в Чикаго, коли було мінус 30 і на декілька годин зникла електроенергія
Нагадаємо, жінка зірвала підлогу та була нажахана моторошною знахідкою. Юзери висунули припущення, що ж це може бути.
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