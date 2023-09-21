Жінка показала відео, як заскочила коханого-зрадника на гарячому

Жінка, яку тричі зраджували чоловіки, розповіла, як упіймала хлопця на гарячому.

Тепер уже самотня користувачка TikTok під ніком @datzme2.0, розповіла, що запідозрила свого хлопця у невірності. І от однієї ночі її коханий не повернувся додому і вимкнув телефон. Дівчина вирішила не гаяти часу, сіла в авто та поїхала містом. Його автівку вона помітила біля готелю.

У своєму відео вона показала машину на стоянці з її фотографіями на панелі приладів.

Вона сказала: "Я подумала, що просто прийду сюди дуже швидко, щоб вимовити заклинання втретє, тому що зараз 3:33 ранку, і мій хлопець сказав мені, що прийде пізно. Його немає вдома, він вимкнув своє місце розташування, вимкнув телефон. Я припаркувалася просто тут. Це його машина. Він у чортовому готелі. Мої чортові фотографії на його панелі приладів, і він, чорт забирай, мене зраджує просто зараз".

У коментарях під відео вона розповіла, що він третя людина, яка її зраджує, змусивши її задуматися, як чоловіки можуть бути такими жорстокими.

Вона утрималася від розкриття його імені, оскільки не хоче, щоб його дії негативно вплинули на дітей чи батьків. Однак юзери вважають, що їй не слід захищати його в такий спосіб:

Я би постукала у двері, вдавши з себе прибиральницю

Відбуксуйте його машину

Я буквально прийшла б туди і дізналася, в якому номері він перебуває

Згодом дівчина опублікувала ще одне відео, де сидить у своїй машині і чекає, доки він вийде з готелю. Вона записала, як він прямує до своєї автівки з іншою жінкою, відчинив їй двері, перш ніж виїхати.

Багато користувачів були на її боці, стверджуючи, що в такій самій ситуації вони вчинили б набагато гірше, ніж вона.

Дівчинко, ти краща за мене, я б сиділа на капоті його машини і чекала

Він не заслуговує на тебе. Біжи

Я трохи посигналила б і поїхала б за ними

У додатковому оновлені дівчина розповіла, що вона не плакала через те, що зловила його на зраді, а просто кинула його і продовжила життя. Також, за її словами, колишній намагався змусити її почуватися винною за те, що вона так викрила його.

Нагадаємо, жінка помстилася ексчоловікові, який кинув її вагітну заради коханки. Вона похизувалася, що саме зробила.

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