Жінка показала, як від алкоголю у неї пожовтіли очі - фото

Жінка, чиї очі пожовтіли через алкогольну залежність, розповіла про свій шлях до одужання після того, як лікар сказав їй, що вона помре, якщо продовжить пити.

Дженна де ла Крус із Солт-Лейк-Сіті, США, зрозуміла, що в неї проблема, коли вона не могла заснути, не випивши. Про це пише Daily Star.

Її очі та шкіра змінили колір після того, як зловживання психоактивними речовинами призвело до гострої печінкової недостатності.

Очі жінки пожовтіли через алкогольну залежність / Фото: dailystar.co.uk

Але зараз вона твереза вже 16 місяців.

32-річна Дженна, яка вперше випила в 14 років, розповіла: "Коли я озираюсь назад, переглядаючи фотографії, я не можу повірити, що все настільки погано. Я не впізнаю цієї дівчини, я дійсно стала оболонкою самої себе. Я також так пишаюся собою за те, що трималася і продовжувала одужувати, попри те, наскільки я була хворою і зламаною. Потрібно було багато сил, щоб пережити цей період життя, і я дуже пишаюся цією зламаною жовтою дівчинкою".

Дженна вперше випила в 14 років / Фото: dailystar.co.uk

Жінка поділилася, що її найбільшим страхом були люди, які дізналися про її алкоголізм. Крус почала робити фотографії, щоб стежити за своїми очима. Вона була спустошеною, коли вони стали жовтими.

"Якби я продовжувала пити, мене тут уже не було б на 100%. Я була б мертвою, і мої діти мали росли б без матері. Алкоголізм був би спадщиною, яку я їм залишила б", - розповіла вона.

Дженна почала пити, коли навчалася у старшій школі. Її перша п'янка включала змішування дешевої горілки з апельсиновим соком з її приятелями в будинку старшого хлопця. Тоді вона прокинулася вся у блювотині в гаражі.

Щоденне вживання алкоголю стало нормою для Дженни, коли вона стала старшою, і дійшло до того, що її рвало щоранку.

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Вона також страждала від шлункових спазмів, синдрому подразненого кишківника, а на її шкірі з'являвся червоний висип.

І крім того, що алкоголь завдав шкоди її тілу, він також зашкодив її стосункам. Зокрема, з її дітьми: "Мої діти мали рости швидше через мою залежність, і відновлення цих стосунків є моїм пріоритетом, і я знаю, що це потребує часу і багато роботи".

Поворотний момент настав, коли одного ранку Дженна прокинулася і була "повністю жовтою". Вона звернулася до відділення невідкладної допомоги, де їй сказали, що вона має гостру печінкову недостатність.

Дженна згадувала: "Лікарі сказали мені, що якщо я не припиню пити, то помру, і тоді я так ослабла. Після виписки з лікарні я могла лише спати та пити воду. Я була занадто хворою, щоб пити алкоголь, і я ледве могла ходити, моя шкіра сильно свербіла через печінкову недостатність, а волосся почало випадати жменями. Я була у режимі виживання і пияцтво дорівнювало смерті".

Тепер Дженна уникає брати пляшку. Відтоді вона схудла на 30 кг.

Після відмови від алкоголю вона схудла на 30 кг / Фото: dailystar.co.uk

Зараз лише одна думка про алкоголь викликає в неї нудоту. Жінка сказала, що фізично більше не залежить від нього.

Лише одна думка про алкоголь викликає в Дженни нудоту / Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, жінка ігнорувала симптоми, які вважала хворобою серця, поки ледь не втрапила в ДТП. Втім, справжній діагноз її шокував.

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