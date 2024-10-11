Жінка покинула свій дім через 100 єнотів: що вони утнули (фото)

Американка була змушена покинути свій дім, коли від 50 до 100 єнотів оточили його і почали вимагати їжу, переслідуючи її вдень і вночі.

Про це повідомляє Sky News.

Вона розповіла чиновникам у Поулсбо, що в штаті Вашингтон, що почала підгодовувати сім'ю єнотів декілька десятиліть тому.

Це здавалося нешкідливим, доки кількість єнотів, що з'являлися на її ділянці, не зросла зі жменьки до десятків – деякі з них дряпали вхідні двері та машину.

За словами Кевіна Маккарті, представника офісу шерифа округу Кіцап, деякі з них були агресивними.

Кадри з офісу шерифа показали, що від 50 до приблизно 100 єнотів кружляли навколо дерев біля будинку жінки.

"Вона сказала, що єноти стають дедалі агресивнішими, вимагають їжі, що вони переслідують її вдень і вночі – дряпають ззовні її будинок, двері", - сказав Маккарті. "Якщо вона під'їжджала на машині, вони дряпали авто, оточували її, якщо вона йшла від вхідних дверей до машини або взагалі виходила на вулицю. Вони бачили це як джерело їжі, тому постійно поверталися до нього і чекали на їжу. Це неприємна проблема, яку вона сама собі створила, і з якою їй доводиться мати справу".

Єноти / Фото: Kitsap County Sheriff's Office

Годувати великих хижаків, таких як ведмеді чи пуми, незаконно, але, хоча в деяких регіонах можуть існувати місцеві закони, що забороняють годування інших диких тварин, це не суперечить законодавству штату, сказала Бріджит Мір, представник Департаменту рибного господарства та дикої природи штату Вашингтон.

Однак, за її словами, відомство не рекомендує людям годувати диких тварин. Єноти можуть переносити хвороби, а їжа також може привабити хижаків, таких як койоти та ведмеді.

"Єноти, здається, почали розбігатися тепер, коли їх більше не підгодовують, і ми раді позитивному результату цієї справи", - додала вона.

Нагадаємо, ураганом у Флориді до будинку принесло живого крокодила. Чоловік спершу перелякано вилаявся, а потім поставився до ситуації з гумором.

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