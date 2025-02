Жінка помацала груди релігійної статуї та помочилася поряд – фото

Жінку затаврували як мерзенну після того, як вона присіла навпочіпки біля релігійного пам'ятника і помочилася.

Про це пише Need To Know.

Загадкова жінка була знята на відео біля пам'ятника Ребеці в столиці Колумбії Боготі.

На кадрах видно, як вона торкається грудей статуї, потім обіймає і цілує її, а потім стягує джинси і присідає.

Чоловік підбіг, щоб прикрити її курткою, але жінка лише подивилася на нього з усмішкою. Вона не поспішала одягати білизну і посвітила геніталіями.

Жінка помочилася біля пам'ятника / Фото: скриншот з відео

Пам'ятник Ребеці має велике значення для місцевих жителів. Розташований посеред міського ставка, пам'ятник є частково оголеною водоноскою з чашею та глечиком. Скульптура з білого мармуру створена в Парижі колумбійським художником Ернандо Енао Бурітіка.

Встановлена 1926 року, статуя була покликана віддати шану іспанським євреям, які прибули до Америки 1492 року. Єврейська громада була визнана за внесок у розвиток Колумбії після здобуття незалежності від Іспанії 1819-го.

Нагадаємо, чоловік вступив у статевий акт із лялькою просто посеред секс-шопу. Покупець, ймовірно, не підозрював, що у крамниці є камери.

