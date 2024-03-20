Жінка померла через “кам’яне немовля”, яке вона понад 50 років носила в утробі

Медичний персонал підозрював, що у пацієнтки ракова пухлина, коли до лікарні поступила літня жінка зі скаргами на болі в животі.

У Бразилії 81-річна жінка померла після того, як у її животі виявили “кам'яне немовля” — скам'янілий плід, який вона носила в утробі понад 50 років.

Про це повідомляє видання The Sun.

Жителька віддаленого села на кордоні із Парагваєм Даніела Алмейда Віра була матір’ю семи дітей та, як виявилося, несвідомо виношувала перервану вагітність 56 років.

Лікарі за допомогою 3D-сканування виявили у неї кальцинований плід, який називається літопедіон, встановивши, що жінка востаннє була вагітна в 1968 році.

Дослідження виявило скам'янілий плід у животі жінки / Фото: скриншот з відео

Медичний персонал підозрював, що у пацієнтки ракова пухлина, коли до лікарні поступила літня жінка зі скаргами на болі в животі. Коли ж дослідження виявило шокувальне відкриття, їй зробили термінову операцію, щоб видалити скам'янілий плід.

Однак, хірургічне втручання виявилося фатальним, наступного дня після операції жінка померла в реанімації.

Родичі старенької жінки розповіли, що бабуся як корінна мешканка Південної Америки не любила ходити до лікарів і боялася обладнання, яке використовували для аналізів, тому протягом усього часу просто приймала знеболювальні ліки.

Зрештою звернутися за медичною допомогою жінці все ж довелося через інфекцію сечовивідних шляхів. Потім її терміново доставили до регіональної лікарні Понта-Пора на півдні Бразилії, де можна було провести подальші тести.

За даними британського наукового журналу BioMed Central, загалом у світі було зареєстровано менш ніж 300 випадків літопедії.

Нагадаємо, раніше жінка, яка народила трьох дітей менше ніж за рік, пояснила різницю у віці між своїми малюками.

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