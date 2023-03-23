Жінка померла через зайву вагу: почала їсти через лікування та набрала 300 кілограмів

Жителька міста Дупниця в Болгарії померла через зайву вагу. Дівчина через лікування психологічної травми поправилась до 300 кілограмів.

Про це пише mirror.co.uk.

Христина Секулова набрала 300 кілограмів і померла напередодні того, як анонімний благодійник погодився оплатити їй операцію в Туреччині зі шонтування шлунку.

Христина почала набирати вагу 10 років тому після травматичного інциденту. Сталось це після того, як вона пішла в гості до подруги, яка на її очах почала шмагати хворого чоловіка ременем. Ставши свідком жахливого побиття, вона повернулася додому до батьків, де у неї розвинулася низка психіатричних симптомів. Виявилося, що побиття спровокувало у молодої жінки біполярний розлад.

Цей стан зазвичай лікується медикаментозно, що в багатьох випадках також може призвести до надмірного збільшення ваги.

Після того, як вона почала приймати стабілізатори настрою, вона швидко набрала зайві кілограми, що призвело до того, що вона стала практично знерухомленою.

Стало настільки погано, що вона не могла стояти сама довше кількох хвилин, а це означало, що вона не могла вийти з дому. Через свою вагу і неможливість вийти з дому, вона була змушена кинути своє соціальне життя.

Її мати розповіла, що у неї "скорбота в серці" після того, як померла її улюблена донька. Христина вважалась "найважчою жінкою" Болгарії.

Нагадаємо, пара з Великої Британії, яка важила понад 100 кілограмів вирішила схуднути після того, як подружжя не могло народити дитину, а лікарі відмовились робити жінці штучне запліднення.

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