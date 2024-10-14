Жінка померла і ожила через 11 хвилин: що вона бачила "в раю і в пеклі" (фото)

Жінка, яка стверджувала, що провела 11 хвилин на небесах після того, як перебувала на межі життя і смерті, розповіла про надзвичайні речі, які вона бачила в потойбічному світі.

Про це пише LADbible.

Шарлотта Голмс проходила плановий огляд у кардіолога у вересні 2019 року, коли її кров'яний тиск раптово підскочив до жахливих 234/134, і лікарі повідомили, що у неї або черговий інсульт, або серцевий напад.

Її госпіталізували, медики намагалися стабілізувати її стан, а її чоловік Денні безпорадно спостерігав за цим.

Про той момент, коли він подумав, що втрачає дружину, він розповів в ефірі телепередачі The 700 Club: "Одразу ж оголосили цей код, і всі почали поспішати. Вони лише почали працювати над нею, і я подумав: "Добре, цікаво, чи зможу я взагалі привезти її додому".

Оскільки її стан продовжував погіршуватися, Шарлотта почала описувати речі, які вона бачила, наприклад, квіти – але коли її чоловік оглянув кімнату і зрозумів, що їх там немає, його осяяло приголомшливе усвідомлення.

"Тоді я зрозумів, що її немає в цьому світі", - сказав він.

Шарлотта Голмс із чоловіком / Фото: YouTube/The 700 Club

Серце його дружини зупинилося, і протягом наступних 11 хвилин вона була клінічно мертва.

Однак, за словами Шарлотти, вона дивилася на своє бездиханне тіло згори, спостерігаючи за тим, як лікарі та медсестри намагалися її реанімувати. "Я відчула запах найкрасивіших квітів, які я коли-небудь відчувала, а потім почула музику", - пригадала вона. "Коли я розплющила очі, то зрозуміла, де я перебуваю. Я знала, що я на небесах".

Американка пояснила, що її зустріла чиста "краса" з усіх боків, і вона з захопленням спостерігала, як "все гойдалося" в такт музиці, яку вона чула.

"Я не можу передати вам, який вигляд мали небеса, тому що це настільки вище того, що ми можемо собі уявити, в мільйон разів", - сказала Шарлотта, пояснюючи, що потім група ангелів повела її вглиб потойбічного світу. "Там не було страху, це було схоже на чисту радість, коли ангели брали на себе відповідальність. Я бачила маму, тата, сестру, членів сім'ї, які стояли позаду. Я бачила старих святих. Вони не мали старий чи хворий вигляд, ніхто з них не носив окулярів. Вони мали такий вигляд, ніби їм було за 30. Але в Писанні сказано: "Ми будемо відомі, як були відомі". Я впізнала їх там, у нових тілах. Вони мали чудовий вигляд".

Шарлотта Голмс / Фото: YouTube/The 700 Club

Потім Шарлотта розповіла, що бачила немовля, і це її дуже збентежило.

Вона сказала: "Я пам'ятаю, як подумала: "Хто це?". І я почула, як мій небесний батько сказав мені: "Це твоя дитина". Я втратила цю дитину. Я була на п'ятому з половиною місяці вагітності. Я пам'ятаю, як вони підняли дитину і сказали: "Шарлотто, це хлопчик". А потім його не стало. І коли я побачила цього малюка, я сказала: "Боже, як це можливо?". Він сказав: "Вони продовжують рости на небесах – але там немає часу, там вічність".

Потім Шарлотта стверджувала, що її забрали до місця, яке було повною протилежністю раю, яким вона щойно насолоджувалася.

"Бог забрав мене до пекла, і я подивилася донизу, і відчула запах, гнилої плоті – ось чим там пахло... і крики", - пояснила вона. "Після того, як я побачила красу раю, контраст з пеклом майже нестерпний".

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Шарлотта розповіла, чому її забрали туди: "А Він каже: "Я показую вам це, щоб сказати вам, що якщо деякі з них не змінять своїх шляхів, то тут вони перебуватимуть". Я чула, як мій батько сказав: "У тебе є час повернутися і поділитися".

Потім вона описала, як відчула, що її "втягують назад" до її тіла, а Денні помітив, як її око сіпнулося.

Шарлотта, яка повністю одужала і була виписана з лікарні через два тижні, розповіла: "Я відчула біль там, де раніше не відчувала болю, я відчула скорботу".

Після того, як вона опинилася на межі життя і смерті, вона вирішила поділитися своєю неймовірною історією з іншими.

"Людям потрібна надія", - сказала Шарлотта. "Вони хочуть знати, що там дійсно щось є, вони хочуть знати, що все гаразд. Небеса – це більше, ніж ви можете собі уявити. Я можу подивитися вам просто в очі і сказати, що небеса існують".

Шарлотта померла 28 листопада 2023 року у віці 72 років після перенесеного серцевого нападу. У неї залишився чоловік, з яким вона була одружена 52 роки, їхня донька Крістал, а також онуки.

Нагадаємо, люди, які пережили кому, розповіли, як усе насправді відчувається. Вони поділилися, що бачили, чули та відчували.

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