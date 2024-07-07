Жінка "померла" у свій день народження та розповіла про сюрреалістичний досвід виходу з тіла

Жінка поділилася своїм досвідом, коли її душа залишила тіло, після того, як на дві хвилини її оголосили мертвою, перш ніж повернули до життя.

На Reddit користувачка Humble Bumble 77 анонімно написала, що у її день народження у неї сталася смертельна алергічна реакція на кеш'ю, але під рукою не виявилося ін’єкції. Її язик почав "набрякати", а горло "закривалося", але вона щосили намагалася зберігати спокій.

"У цей час я не лише відчувала біль, а й знала, що мій зовнішній вигляд також змінюється... Моя голова та шия сильно набрякли, і в мене почали з'являтися величезні рубці", - сказала вона.

Жінка стверджує, що після того, як її терміново доправили до лікарні, її "оголосили мертвою" на декілька хвилин, перш ніж її помістили на апарат штучної вентиляції легень на декілька днів.

"Я не відчувала жодного болю. Мені було комфортно, хоча моє тіло щосили боролося фізично", - написала вона. "Я пам'ятаю, як мене декілька разів рвало, коли я була на апараті штучної вентиляції легень і робила аспірацію… Але це не спричиняло болю. У відділенні інтенсивної терапії мене оточувала моя сім'я, і це мене втішало".

Відповідаючи на запитання, чи пам'ятає вона що-небудь із потойбічного світу, користувачка назвала це "досвідом виходу з тіла". Вона все ще могла "чути розмови" своєї родини, але не могла відповідати чи взаємодіяти з ними, "хоч би як сильно вона цього не хотіла".

Також вона побачила свою покійну бабусю, яка померла 2004 року. "Моя бабуся прийшла до мене просто перед тим, як мене екстубували", - йдеться у повідомленні. "Вона сказала мені розвернутися, бо мій час тут, на цій землі, ще не скінчився. Фізично болю не було. Емоційно мене втішала моя бабуся, яка померла багато років тому, і вона привела мене назад на землю. Я не боюся померти і з нетерпінням чекаю возз'єднання з близькими, коли прийде слушний час".

Вона каже, що відчувала, як її душа покидає тіло, і пам'ятає, як плакала від думки, що, можливо, ніколи більше не побачить захід сонця. "Мої думки зосередилися на найприємніших дитячих спогадах. Здебільшого ми із сестрою граємо у дворі".

У коментарях скептики припустили, що це були "галюцинації", спричинені ліками. Однак інші заявили, що я історія змусила їх менше боятися смерті.

Нагадаємо, священник, який "помер і побував у пеклі", розповів про неймовірно дивну річ, яку він бачив. Він був переконаний, що потрапить до раю.

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