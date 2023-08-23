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Жінка помітила, що картина на стіні перекошена, та була нажахана, заглянувши за неї: що там було (відео)

Жінка помітила, що картина на стіні перекошена, та була нажахана, заглянувши за неї: що там було (відео)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
2672
Час на прочитання
1 хв
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Жінка помітила, що картина на стіні перекошена, та була нажахана, заглянувши за неї: що там було (відео)

Змія пробралася до будинку та заховалася за картиною / Фото: скриншот з відео

Вона покликала допомогу.

В Австралії домовласниця виявила жахливу знахідку, помітивши, що одна з її картин висить нерівно.

Про це пише dailystar.co.uk.

Коли вона заглянула за витвір мистецтва в рамці, то побачила гігантську змію, яка згорнулася клубком. Плазун був настільки великим, що жінці довелося викликати професіонала, щоб той прийшов і зловив її.

У Мережі з'явилося відео, на якому 1,5-метрову змію, ідентифіковану як килимовий пітон, благополучно витягнули.

На кадрах можна почути, як чоловік пропонує "трохи полоскотати доброго, великого і красивого килимового пітона".

Невдовзі він випустив пітона назад у дику природу.

Нагадаємо, ведмідь увірвався до будинку чоловіка, дістав їжу, зламав телевізор і подрімав на ліжку. Інцидент зафіксувала камера домашньої безпеки.

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Дата публікації
Перегляди
2672
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