Жінка помітила, що картина на стіні перекошена, та була нажахана, заглянувши за неї: що там було (відео)

В Австралії домовласниця виявила жахливу знахідку, помітивши, що одна з її картин висить нерівно.

Про це пише dailystar.co.uk.

Коли вона заглянула за витвір мистецтва в рамці, то побачила гігантську змію, яка згорнулася клубком. Плазун був настільки великим, що жінці довелося викликати професіонала, щоб той прийшов і зловив її.

У Мережі з'явилося відео, на якому 1,5-метрову змію, ідентифіковану як килимовий пітон, благополучно витягнули.

На кадрах можна почути, як чоловік пропонує "трохи полоскотати доброго, великого і красивого килимового пітона".

Невдовзі він випустив пітона назад у дику природу.

Нагадаємо, ведмідь увірвався до будинку чоловіка, дістав їжу, зламав телевізор і подрімав на ліжку. Інцидент зафіксувала камера домашньої безпеки.

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