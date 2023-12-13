Жінка помочилася просто посеред ресторану на очах у шокованих відвідувачів (фото)

У Китаї жінка влаштувала сцену в ресторані, роздягнувшись та помочившись просто на підлогу.

Про це пише Daily Star.

Інцидент стався у закладі міста Шеньчжень.

За словами очевидців, вона стала прикладом надмірного вживання алкоголю в громадських місцях. Повідомляється, що відвідувачка вживала велику кількість алкоголю у приміщенні. В результаті сп'яніння вона роздягнулася, а потім присіла навпочіпки посеред ресторану, щоб справити потребу і помочитися на очах у інших відвідувачів.

Жінка помочилася в ресторані / Фото: Sanook

Очевидці зняли на камеру нахабну витівку. Що сталося з нею після інциденту, і чи затримала її поліція, поки що невідомо.

Нагадаємо, двох вчительок звільнили з роботи за публікацію в Інтернеті контенту для дорослих. Вони використовували платформу OnlyFans для додаткового заробітку.

Читайте провідні новини дня: