Жінка помочилася в літаку перед пасажирами та членами екіпажу: навіщо вона це зробила (відео)

У літаку авіакомпанії Spirit Airlines жінка демонстративно помочилася просто на підлогу на очах у пасажирів та бортпровідників.

У відео, яке з'явилося в Мережі, пасажирка сіла навпочіпки, щоб справити потребу та лаяла персонал авіакомпанії.

Вона стверджувала, що члени екіпажу не давали їй користуватися туалетом протягом двох годин.

"Я хотіла помочитися дві години, ви сказали мені, що я не можу і зачинили двері", - обурилася вона.

"Передавайте привіт на камеру", - каже їй у відповідь бортпровідниця.

"Літак зупинився… Я не можу стримати сечу! Ви можете робити все, що хочете. Можете надіслати ордер, заарештувати мене краще, ніж це", - додала жінка.

Втім, стюардеса порадила їй випити води, "бо її сеча тхне".

Нагадаємо, нещодавно пасажира літака вдарили електрошокером та висадили за 483 км від місця призначення. Його "деструктивна" поведінка змусила передчасно приземлитися.

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