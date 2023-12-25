Жінка помстилася чоловікові на Різдво за його "егоїстичний" подарунок

Жінці настільки не сподобався егоїстичний подарунок чоловіка на Різдво, що вона чекала цілий рік, щоб здивувати його презентом помсти, який він запам'ятає на довгі роки.

На Reddit вона поділилася, що її сім'я була досить бідною, але вона завжди відклала кошти, щоб придбати найкращі подарунки дітям та сім'ї коханого. Але 23 роки тому вона отримала "жахливий" презент – пилосмок не для себе.

"Він був дуже схвильований, кажучи мені, що мені сподобається цей подарунок. Я відкриваю коробку та знаходжу пилосос. У нас був паркет і лінолеум, тому я завжди підмітала і мила шваброю, і в мене в цьому не було потреби. Він мені сказав, що це чудово, тому що він прибирає гараж, його володіння. Він купив його собі! Я була б щаслива із намистом за 5 доларів".

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Вона була така зла на свого чоловіка за те, що він подарував їй егоїстичний подарунок, що тієї ночі навіть не лягла з ним спити в одне ліжко: "Він увійшов до вітальні, де я лежала, і велів мені лягти спати. Я сказала йому, що не буду, бо не могла дивитися на нього. Потім він заявив мені, що я була надзвичайно егоїстична, тому що подарунки мали бути тим, чим ми, як сім'я, могли б скористатися, а не тим, чого нам хотілося б. Я лежала там усю ніч і планувала свою помсту. Довелося чекати рік. Я промовчала і нікому не розповіла про свій план помсти. 50 тижнів по тому я знайшла цей подарунок. Я навіть не шукала його, але він дивився просто на мене, говорячи, що я тут і настав час. Він був у величезній коробці. Я швидко купила подарунок, взяла пакувальний папір і сховала його".

Напередодні Різдва, через рік після того, як інцидент з пилососом розлютив цю жінку, вона поклала його подарунок під ялинку, поки він був на роботі. "Взяла два рулони дешевого пакувального паперу, прикріпила до нього стрічку та бантик. Він також мав гарну вагу", — сказала вона.

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Увечері того ж дня, коли вся родина зібралася разом, почалися урочистості, і це був момент, на який чекала жінка – час солоденької помсти. Вона сказала: "Ми починаємо відкривати подарунки, а я трохи чекаю. Нарешті, його очі спалахують, коли він бачить цю велику коробку і розуміє, що вона його. Він був такий схвильований, і я сказала йому, що це було куплено спеціально для нього. Він відкриває коробку та знаходить туалетний папір. Я тоді процитувала: "Різдвяний подарунок – не те, чого ми хотіли б, а те, що нам, як сім'ї, потрібно або що ми можемо використовувати. Ми всі витираємося". Він був у люті. Він скаржився своїм братам та решті. Моя сім'я та його брати сказали йому, що він заслужив туалетний папір. Жоден чоловік не придбає своїм дружинам пилосос у подарунок".

Нагадаємо, що британці дарують на Різдво котам та собакам. В рейтингу подарунків для собак на перших місцях їстівні іграшки, вечеря з індички, ковдра, джемпер. Водночас коти отримують під ялинку нові іграшки та дряпаки.

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