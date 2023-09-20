Жінка помстилася ексчоловікові, який кинув її вагітну заради коханки: що вона зробила

Жінка похизувалася, як відплатила своєму колишньому чоловікові, який кинув її та пішов до коханки.

Про це пише Mirror.

35-річна мама-одиначка поділилася на Reddit, що розлучилася чотири роки тому. Чоловік завів коханку, коли вона була вагітна. За її словами, він не відчув ні граму каяття, коли зрадив, а потім одружився зі своєю новою обраницею через три місяці після розлучення.

Попри те, що на той час колишня домогосподарка була спустошена, вона присвятила себе створенню кращого життя для себе та своєї дочки, повернулася до навчання, здобула ступінь магістра та знайшла чудову роботу.

Також читайте Друзі нареченого-зрадника розповіли на весіллі про його 40 мерзенних вчинків на парубоцькій вечірці

А два роки тому її колишній почав надсилати їй повідомлення інтимного характеру

"Вперше було те, що він не був щасливий зі своєю дружиною, вона не кохала його так, як я. Він хотів розлучитися з нею і знову бути разом зі мною. Мені було шкода, тоді я була дурна і думала, що зможу повернути його. Але наступного разу, коли ми зустрілися, він проігнорував мене. Я запитала його про повідомлення, він сказав мені, що був п'яний, і проблем немає. Повідомлення такого роду не припинялися. Я запитала його ще раз, і він розлютився і сказав: "Припини домагатися мене, ти ж знаєш, я розлучився з тобою, тому що не був щасливий з тобою. Тепер я щасливий зі своєю дружиною", - пригадала вона.

Жінка розповіла, що він продовжував надсилати повідомлення такого типу раз або двічі на місяць, але вона вирішила, що просто проігнорує їх, оскільки не хоче створювати драму і не хоче мати вигляд "божевільної колишньої дружини".

Однак це не завадило її колишньому партнеру писати їй зі скаргами на свою нову дружину, а потім публікувати в соціальних мережах відео та фотографії, в яких говорилося, наскільки вони щасливі. Опустивши голову, жінка продовжувала жити далі і через декілька років після розлучення знову почала зустрічатися.

Вона додала: "Я не сказала йому, що я [зустрічаюсь], він, мабуть, знав про це від наших друзів, але незабаром після того, як він дізнався, він надіслав мені [текстове повідомлення], в якому говорилося, що він хоче бути зі мною. Він не може повірити, що мене більше немає з ним, що на нашому подружньому ліжку спить інший чоловік. Він хоче мене. Якщо я скажу це слово, він залишить дружину і буде зі мною".

Утомившись, жінка вирішила помститися колишньому і надіслала його новій дружині скриншоти всіх його SMS, повідомивши їй, що їй потрібно його контролювати, і припустивши, що він явно п'яний.

"Я навіть надсилала ті повідомлення, де він її критикував. Наступного дня він засипав мене повідомленнями, що я зруйнувала його шлюб. Він зателефонував мені і кричав, що я дрібна сучка через те, що зробила. Що я заздрю його щастю. Я не знаю. Чи маю я просто проігнорувати його? Бо минулого разу це не спрацювало", - поділилася вона.

Прочитавши її допис, люди були у захопленні від її плану та кинулися її вітати.

Ви були повністю виправдані в тому, що зробили. Я аплодую вашим діям. Він заслуговує на будь-яку страву, яку йому подасть офіціантка Карма. Він намагався отримати свій торт та з'їсти його

Дівчинко, ти знаєш, що ти не винна, і я дуже сумніваюся, що він взагалі був п'яний, коли сказав тобі цю нісенітницю. Він зробив свій вибір, і тепер, якщо йому доведеться пережити ще одне розлучення, це через його власний неправильний вибір. Ти ухилилася від чортової кулі. Сподіваюся, тепер він не ускладнить тобі спільного виховання

Нагадаємо, дружина змусила чоловіка пройти перевірку на детекторі брехні. Результат зруйнував їхній шлюб.

Читайте також: