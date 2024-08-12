Жінка помстилася надокучливому сусідові, як діснеївська принцеса: "Це було епічно"

Жінку похвалили за її "епічну" помсту сусідові, який не давав їй спати, вмикаючи "треш-музику".

Вона пояснила, що її сусід вмикає музику на максимальній гучності весь день і відмовляється вимикати її на ніч. Роздратовані сусіди навіть викликали на нього поліцію, бо чули музику на вулиці після опівночі та до самого ранку.

Вона пожалілася на Reddit: "У моєму кварталі є сусід, який є просто поєднанням усіх поганих сусідських звичок. Основна скарга – це шум, він цілими днями вмикає треш-музику, що не було б проблемою, якби він поважав гучність і дозволений час. Моя сім'я викликала поліцію о 3-й ночі, але я думаю, що гроші не є проблемою для цього хлопця, тому що він продовжує це робити. Оскільки всі викликали на нього поліцію через шум, він також вирішив викликати поліцію через шум – плач новонародженої дитини (коли приїхали поліцейські, вони послали його, так що це була мініперемога)".

Крім того, жінка стверджує, що сусід – "псих", який витріщається у вікно, коли вона або її неповнолітня сестра перебувають у спальні. Тож, щоб провчити його, вона вигадала план, як з нього познущатися.

Вона додала: "Оскільки цей чувак звик не спати вночі під жахливу музику, він спить практично весь ранок і абсолютно ненавидить пташиний щебет, тому що він його будить. Можна буквально почути, як він скаржиться і зачиняє вікна, коли пташки починають співати. Тож я вирішила планувати, виходячи з цього.

"Я запитала у всіх сусідів, чи вони не проти, коли птахи щебечуть. Більшість відповіли, що їм це подобається. Тоді я запитала у магазині деталей, чи можу я розкидати насіння на їхньому даху, щоб привабити птахів. Власник сказав "так", тому що хлопець кидав сміття на дах магазину, тож щотижня власнику доводилося чистити ринви".

Вона почала розкидати насіння щодня о 5 ранку на даху магазину – і каже, що менш ніж за тиждень у неї з'явилася "ціла армія птахів". Вона продовжила: "Я також почала розкидати листя, гілки, собачу шерсть та інші речі, щоб птахи могли будувати гнізда поблизу. У моєму вікні також є вода для пташок. Найсмачніша частина моєї помсти була тоді, коли я вирішила, що птахам потрібне невелике частування. У мене є друг, який розводить комах, щоб люди годували ними своїх екзотичних домашніх улюбленців, тож я попросила у нього 100 цвіркунів, щоб погодувати птахів. Він зробив мені приголомшливу знижку, і наступного дня я вже розкидала цвіркунів на даху. Птахи почали їсти цвіркунів, але, очевидно, вони не могли з'їсти їх усіх, тому решта десятків цвіркунів, які врятувалися, побігли до найближчого притулку... На відкритий балкон цього ідіота".

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Знаючи, що він не міг завдати шкоди птахам, оскільки вони захищені законом, вона додала: "Тепер мій блок – єдине місце в гетто, де можна прокидатися щодня, як діснеївська принцеса, з щебетанням понад 30 птахів і звуками дуже засмученого злого сусіда".

Коментуючи її допис, один користувач сказав: "Бонус до вашого хитромудрого плану: увімкніть записані пташині пісні на зовнішній колонці. В Інтернеті легко знайти безкоштовні пісні, які можна завантажити і відтворювати по колу". Інший юзер додав: "Час від часу хтось приходить з помстою, настільки добре продуманою, настільки добре виконаною, настільки до біса дріб'язковою, що змушує мене усміхатися і сміятися. І ви зробили це". Третя людина поділилася: "Це щаслива історія! Ніхто не постраждав – просто щебечуть пташки".

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