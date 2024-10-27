Жінка помстилася сусідам, які не прибирають за собакою фекалії: що вона утнула

Жінку похвалили за те, що вона вигадливо помстилася сусідам, які ніколи не прибирають за собакою фекалії після прогулянок.

Вона пояснила на Reddit, що в її таунхаусі існує "велика проблема" з собачими екскрементами, оскільки її сусіди "лінуються" прибирати за своїми домашніми улюбленцями, вважаючи, що це обов'язок когось іншого.

Щоб провчити їх, вона взяла на себе сміливість повертати собачі відходи просто до їхніх вхідних дверей. Вона написала: "Те, що люди не прибирають за своїми собаками – це велика проблема. Постійні фекалії скрізь, навіть попри те, що в багатьох місцях є станції видачі пакетиків. Сьогодні мені здалося, що я почула, що хтось стукає в мої двері, і я вирішила подивитися вниз з вікна другого поверху, але нікого не побачила біля своїх дверей. Проте побачила, що сусідка вигулює свого далматинця. Я побачила, що собака випорожнюється, і вирішила продовжувати дивитися у вікно, щоб побачити, чи не прибере ця жінка свої собачі фекалії. Як ви здогадалися, вона цього не зробила".

Авторка допису додала, що хотіла крикнути у вікно, щоб запитати, чи збирається вона їх забрати, але, добре подумавши, вирішила не робити цього: "Я подумала, що дам їй презумпцію невинуватості, і вона повернеться з пакетом і забере їх. Але вона цього не зробила. Я дозволила екскрементам полежати там годину або дві, щоб побачити, чи піде хтось із її сім'ї за ними. Цього не сталося".

Потім вона вибігла на вулицю і зібрала фекалії в мішок, перш ніж кинути їх у вхідні двері своїх сусідів. Вона продовжила: "У них є камера спостереження, і вони, напевно, бачили, як я це робила, тож, можливо, наступного разу вони заберуть їх. Однак я сумніваюся в цьому. Не найкраща дрібна помста, але мені було приємно кинути їх під їхні двері".

Коментуючи її допис, один з користувачів сказав: "Наступного разу покладіть це під їхній килимок". Інший юзер додав: "Десятки років тому хлопець, з яким я працював, мав таку ж проблему. Він зібрав фекалії на лопату, пішов за собакою і господарем додому. Почекав п'ять хвилин, постукав у двері і сказав. "Думаю, це ваше", - і кинув їх в коридор. Проблема вирішена". Третя людина написала: "Залиште їх на килимку без пакета, і перший крок за двері буде найприємнішим. Вони не забудуть".

Нагадаємо, чоловіку знадобилося 10 років для винахідливої помсти сусідові, який заблокував його будівництво. Його ідею назвали "геніальною".

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