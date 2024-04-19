Жінка понад 2000 разів зателефонувала до екстреної служби: що сталося і чим усе закінчилося

Британку, яка використовувала 17 різних мобільних телефонів для набридливих дзвінків до служби порятунку 999, відправили до в'язниці.

Про це пише Metro.

56-річна Соня Ніксон телефонувала на лінію екстреної допомоги понад 2000 разів за останні три роки, причому 1194 з цих дзвінків були зроблені лише 2023 року.

Ніксон з Гарроу увійшла до трійки найгірших порушників за кількістю повторних дзвінків минулого року.

За підрахунками, її надокучливі дзвінки коштували столичній поліції близько 4500 фунтів стерлінгів протягом п'яти місяців, оскільки її зловживання системою 999 суттєво впливало на швидкість реагування операторів на справжні надзвичайні ситуації.

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Під час одного дзвінка вона запитала оператора: "Де моя їжа?", а іншого – попросила номер телефону Департаменту праці та пенсійного забезпечення. Під час ще одного дзвінка вона неодноразово вигукувала "Де мої речі?", ставала дедалі злішою, коли оператор намагався її заспокоїти і отримати від неї більше інформації.

Вона була заарештована 10 січня за 668 порушень Закону про комунікації і звинувачена у 670 правопорушеннях.

Після арешту вона образила офіцера на расовому ґрунті, а потім була заарештована за порушення громадського порядку, після чого помочилася у фургон з кліткою і була заарештована за нанесення кримінального збитку. Минулого місяця Ніксон була засуджена за 696 дзвінків до служби порятунку 999, а також за чотири порушення громадського порядку на расовому ґрунті, спрямовані проти працівників служби порятунку.

Вона також отримала п'ятирічний припис про кримінальну поведінку, що містить умови звернення до служби 999 лише в екстрених випадках, а також попередження працівників про будь-які нові дзвінки від Ніксон.

Нагадаємо, у Ватикані випадково затримали одного з найрозшукуваніших втікачів у США. Він заявив, що жив в Україні від 2022 року та воював проти російських окупантів.

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