Жінка понад 30 років живе на плавучому острові: як там усе облаштовано (фото)

У Канаді жінка живе на плавучому острові, який вона побудувала разом зі своїм покійним чоловіком.

Про це пише Insider.

Кетрін Кінг та Вейн Адамс разом звели його 31 рік тому. Будинок відомий як "Бухта Свободи" та складається з декількох будівель, що плавають на пінопласті.

Життя поза мережею було спільною мрією, про що пара дізналася, коли вона вперше зустрілася у спільного друга влітку 1987 року. Тоді Кінг – цілителька, художниця та танцюристка – працювала масажисткою у Торонто, де вона виросла, а Адамс – художник-скульптор – працював у Вікторії.

Кетрін Кінг та Вейн Адамс / Фото: insider.com

"У тих перших розмовах ми говорили про спільну мрію жити на природі", - сказала 64-річна жінка, додавши, що це бажання зародилося в їхньому дитинстві. "Ми були унікальними дітьми - ми обидвоє були маленькими, худими, і з нас багато сміялися та знущалися. Отже, ми виявили, що природа зцілює. У нас це було спільне".

Після першої зустрічі, яку Кінг назвала "космічною", пара швидко з'їхала і почала шукати місце, де можна було б збудувати спільне життя.

У пошуках Бухти Свободи

Кінг і Адамс зрештою вирішили побудувати свій вічний будинок у невеликій бухті, розташованій біля узбережжя Тофіно, Британська Колумбія, відома серед місцевих жителів як Бухта Свободи.

Як духовна людина, Кінг сказала, що її привабила бухта не лише тому, що вона була усамітненою і доступною лише через 10-мильну поїздку на човні, а й тому, що в ній було "чарівництво".

"Тут не можна сховатися від себе. Потрібно бути чесним із самим собою", — сказала вона.

Кінг пригадала, що, виявивши бухту, вона і Адамс швидко вирішили, що хочуть звести плавучий будинок недалеко від берега, щоб вони могли бути частиною природи, "не втручаючись у неї".

Подружжя побудувало плавучий острів / Фото: insider.com

Того ж літа узбережжям промайнув шторм, залишивши на березі кинуті дерев'яні дошки.

"Ми подумали, що це хороший знак того, що Всесвіт підтримує те, що ми збираємося зробити", - зазначила Кетрін.

До лютого 1992 року пара завершила роботу над плавучим будиночком і перенесла його до бухти.

Плавучий будинок кардинально змінився за десятиліття

Спочатку їхній дім, який плавав на пінопласті та зв'язаний мотузкою в павутиння, був просто будинком. Але пара швидко розширила його новими будівлями, щоб задовольнити свої хобі та потреби.

Як танцівниця, Кінг сказала, що для неї було важливо мати простір для руху, тому наступна частина острова, яку треба було збудувати, стала її першим танцмайданчиком.

Кетрін Кінг / Фото: insider.com

Поступово, у міру того, як вони знаходили більше деревини, а потім викидали металеве обладнання для рибальства, острів перетворився на декілька теплиць, курник та велику кухню, а також систему очищення води.

У якийсь момент у них також була фабрика з виробництва свічок, яка згоріла 2011 року після того, як Адамс випадково залишив увімкненою дерев'яну піч.

Після цього, за словами Кетрін, Адамс вирішив збудувати на його місці галерею. Вона сказала, що потім він перебудував фабрику з виробництва свічок зовні, а не всередині будівлі, сказавши коханій: "Якщо я коли-небудь знову зроблю ту ж помилку, ми можемо просто перерізати мотузки та зіштовхнути її".

Життя на острові пов'язане з труднощами

За словами жінки, пожежа була далеко не єдиною проблемою, з якою вони зіткнулися за три десятиліття. Життя так близько до природи означало, що щороку у них відбувалися зимові бурі, шторми руйнували цілі частини їхніх будинків, і їм доводилося відновлювати їх.

Їм також довелося замінити частини будинку, збудовані зі старих шматків дерева, які згодом згнили. "Мені довелося чотири рази перебудовувати танцмайданчик", - сказала вона.

За словами Кінг, це стало способом життя, яке потребує обслуговування. "Ми завжди просто сприймали цю руйнацію як: "Добре, ось вона і зламалася. Отже, що ми можемо побудувати із цих матеріалів і що нам потрібно побудувати?".

Подружжя побудувало плавучий острів / Фото: insider.com

Ще однією проблемою, з якою вони зіткнулися, була проблема сучасного світу: заробити достатньо грошей, щоби дозволити собі утримання свого будинку. Такі речі, як купівля сонячних панелей та їхня періодична заміна вимагали внесення платежів.

Через сім років після того, як вони збудували острів, на них звернула увагу муніципальна влада, і їм довелося почати сплачувати щорічні податки. 2013 року подружжя вирішило приєднатися до решти світу онлайн, встановивши на острові Інтернет, який, за словами Кінг, на острові коштує дорожче, ніж у місті.

Вона сказала, що, як артисти, вони об'єдналися, щоб працювати з обмеженим бюджетом, але додала, що вони "протягом багатьох років працювали так, що все, що заробляли, становило 6000 доларів на рік".

"Тепер, коли я пенсіонерка і маю пенсію, я відчуваю, що маю купу грошей, чого насправді немає", - додала вона. "Але це гроші, які приходять регулярно, чого в мене ніколи в житті не було".

Адамс помер на початку цього року, але Кінг не планує покидати острів

Як вона розповіла, цей рік був важким для неї. Вона пережила не лише смерть своєї матері, а й Адамса, який пішов з життя у березні після восьмирічної боротьби з раком прямої кишки.

"Він залишався настільки енергійним та активним, наскільки це було можливо,. Навіть аж до останніх декількох тижнів він все ще працював над великим різьбленням, яке я закінчу для нього", - сказала вона.

Кетрін Кінг та Вейн Адамс / Фото: insider.com

Їй довелося взяти на себе "роботу по дому", яка колись випала на частку Адамса, наприклад, роботу генераторів, заправку та заміну пропанових систем, поїздки на човні до сусіднього міста, а також постійний домашній ремонт.

"Це був крутий період навчання", - сказала вона. На щастя, їй допомогли друзі та сім'я, які по черзі гостювали у Кінг, тому вона ніколи не лишається сама.

На запитання, чи думає вона, що колись покине своє помешкання, Кетрін відповіла: "Поки що я переживаю процес скорботи, звичайно, були моменти, коли все здавалося надто важким, надто складним, але зрештою все завжди повертається до "ні".

Нагадаємо, чоловік живе без грошей понад 15 років. Він наважився на такий спосіб життя 2007 року.

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