Жінка понад рік не мила голову: який вона має вигляд та якими інгредієнтами користується (відео)

Вона наполягає на тому, що людям варто відмовитися від шампунів і кондиціонерів.

Тренерка з холістичного здоров'я розповіла, чому вона не мила голову більш ніж рік, і каже, що незвичайні інгредієнти роблять її локони надзвичайно м'якими.

Про це пише Mirror.

Режисерка та письменниця Джорджія Пек наполягає на тому, що вам слід почати відмовлятися від звичайних шампунів, кондиціонерів та інших засобів для догляду за волоссям, якщо ви хочете мати зволожені, м'які пасма.

Джорджія використовує натуральні продукти для догляду за своїм довгим волоссям. Минув понад рік відтоді, як вона востаннє мила волосся звичайним шампунем – замість нього вона використовує інгредієнти, які зазвичай використовують для приготування їжі.

Вона сказала: "Я не мила голову більш ніж рік, не використовувала жодного шампуню, жодного кондиціонера, жодного засобу для догляду за волоссям – і, як ви бачите, моє волосся досить густе, хвилясте, і це для того, щоб довести вам, що вам не потрібно купувати шампуні, кондиціонери чи засоби для догляду за волоссям".

Джорджія, яка часто ділиться своїми порадами щодо здоров'я та гарного самопочуття на своїй сторінці в TikTok @georgia_peckk, пояснила: "Багато популярних засобів для догляду за волоссям повністю наповнені хімікатами, які руйнують наші органи, наші гормони, і вони просто не є корисними для нас. Навіть якщо на них написано, що вони натуральні, органічні та біологічно розкладаються, це, як правило, не є корисним для нас".

Вона зазначила, що низка популярних продуктів позбавляє шкіру голови природних олій, і це може призвести до виникнення проблем із жирністю, лупою та лущенням. "Наші предки не мали доступу до таких хімічних речовин, тому ми теж не повинні їх використовувати", - додала Джорджія.

Щоб її волосся залишалося здоровим, а шкіра голови – очищеною, але не позбавленою природних олій, вона використовує трав'яний ополіскувач для волосся раз на тиждень. До його складу входять розмарин, лаванда, орегано, яблучний оцет, кропива. "Якщо я почуваюся особливо здичавілою, я також додаю сире яйце і трохи оливкової олії", - каже вона. "Після того, як я сполоснула волосся теплою водою з яблучним оцтом, я додаю ополіскувач для волосся і зазвичай залишаю його на п'ять-десять хвилин, а потім просто злегка змиваю".

Вона також вважає, що правильне харчування і пиття допомагає загальному здоров'ю шкіри голови і волосся. Вона додала: "Так само, як наше тіло потребує поживних речовин, наше волосся також може отримати користь від таких речей, як трав'яні ополіскувачі, зокрема з білками сирого яйця".

Джорджія додала, що її часто запитують, чи не жирніє волосся. Вона пояснила: "Справа в тому, що якщо ви використовуєте шампунь знову і знову протягом усього життя, ваше волосся потрапляє в такий собі цикл, коли ви змиваєте жир, а потім виробляється ще більше жиру, і вам знову потрібно мити його. Тож вам потрібно розірвати цей цикл".

Вона каже, що ви можете розірвати цикл за шість тижнів.

У коментарях юзери поділилися своїм досвідом миття голови:

Води достатньо. Вже декілька років не використовую шампунь

Саме так! Ми почали користуватися шампунем лише 100 років тому... Абсолютно непотрібно

Ми роками робили це з содою і оцтом

Якби я залишила волосся на тиждень, воно б смерділо, а голова свербіла

На моїй шкірі голови виросла б нова екосистема

Джорджія розповіла, що у неї також більше не з'являються висипання на шкірі після того, як вона роками страждала на акне. Вона сказала: "Проблема зі шкірою – це зазвичай проблема з кишківником. Шкіра – це дзеркало кишківника. Раніше я використовувала 10+ продуктів, а зараз використовую зволожувальний крем на основі органічного яловичого сала, що живиться травою – все натуральне".

Нагадаємо, брейкдансер 19 років крутився на голові та шокував наслідками. Він виконував трюк приблизно п'ять разів на тиждень.

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