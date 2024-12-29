Жінка пообіцяла розлучитися з коханим, який хоче назвати сина на честь породи собак: яке це ім'я

Жінка розкритикувала свого хлопця за те, що він відмовляється змінити "трагічне" ім'я, яке може зруйнувати життя їхньої майбутньої дитини.

Вона пояснила на Reddit, що її коханий від самого дитинства був твердо налаштований на це ім'я. Втім, його вибір її взагалі не влаштовує, оскільки разом із прізвищем воно звучить як порода собак.

"Я хочу почати з того, що ми не збираємося народжувати дитину найближчим часом, і я абсолютно не погоджуюся з його ідеєю, навіть якщо це означає розлучення. Я не можу примусити дитину жити з таким ім'ям. Ще у дитинстві він твердо вирішив назвати свого сина Бордером. Не найкраще ім'я, але, можливо, терпиме", - розпочала вона свою розповідь.

Хоча вона не проти імені як такого, його прізвище – Коллі – починає ставати проблемою: "Він хоче назвати нашого сина Бордер Коллі. Це навіть не жарт, він дуже серйозно до цього ставиться".

У той час як більшість користувачів Мережі закликали її відмовити свого хлопця від цього імені, інші не могли втриматися від сміху з того, як "безглуздо" воно звучить: "Це трагедія", "Він не придатний для розмноження. Ваша дитина ніколи вам цього не пробачить...", "Я не хочу вас образити, але як ви могли займатися сексом із тим, хто вважає це нормальним".

Нагадаємо, в Індії жінка подала на розлучення з чоловіком через ім'я їхнього трирічного сина. Конфлікт між подружжям почався ще 2021-го.

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