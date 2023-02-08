Жінка поскаржилася в поліцію на чоловіка, який розбив їй серце: реакція копа здивувала

Жителька провінції Чжецзян на сході Китаю зателефонувала до поліції, щоб заявити на хлопця, який покинув її після 6-річних стосунків. Вона плакала та просила знайти її коханого.

Про це пише mirror.co.uk.

Заплакана жінка у Китаї зателефонувала до поліції, щоб поскаржитись на свого коханого, який без пояснення покинув її. Китаянка наголосила, що вони зустрічались шість років, проте партнер без пояснення залишив її.

Жінка наголошувала, що вона не розуміє, чому чоловік з нет так вчинив. Тоді офіцер поліції вирішив заспокоїти потерпілу. Він наголосив, що в такому випадку краще більше не спілкуватись із чоловіком, який без пояснення пішов від неї.

"Він вже зробив вам стільки болю. Якщо він повернеться, щоб сказати вам кілька слів, чи будете ви знову з ним мати стосунки? Ви повинні усвідомлювати, в чому корінь цієї проблеми, і не давати йому жодної можливості скористатися вами. Тепер ви чітко розумієте, що він за людина. Це означає, що ваша відданість йому не варта того. Але на вас чекає людина, яка варта вашої любові. Не думайте, що вам не пощастило. Навпаки, ви повинні відчувати, що вам пощастило, тому що це краще, ніж альтернативний сценарій, коли він розкриє свою справжню суть після одруження з вами", - сказав поліцейський.

Коп також запропонував жінці заблокувати усі контакти з колишнім та частіше виходити на вулицю, щоб не впадати в депресію. У Мережі реакція копа здивувала людей. Вони похвалила поліцейського за розуміння та підтримку жінки.

Нагадаємо, у Ньютауні, графство Повіс, що у Великій Британії, 16-річна дівчинка "зігнила" живцем. Вона не могла самостійно рухатись, а батьки не доглядали за донькою: вони лише приносили до її ліжка їжу та йшли геть.

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