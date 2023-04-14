Жінка поставила брекети та залишилася повністю без зубів: який вона має вигляд (відео)

Користувачка TikTok поділилася своєю історією про те, що їй 30 років, і вона носить зубні протези.

Шаєнн Данн, обліковий запис якої називається cheyssmilejourney, розповіла свою історію про проблеми зі здоров'ям ротової порожнини, передає nypost.com.

Проблеми у мешканки з Джорджії вперше почалися, коли вона поставила брекети у 15 років. За її словами, це було "найбільшим жалем". Брекети офіціантка зняла через два роки, внаслідок чого на зубах Данн залишилися плями та карієс. Її стоматолог на той час рекомендував зубні протези, тому що вона "не могла дозволити собі стоматологічні послуги".

"Я так тішилася своїй новій усмішці, але так розчарувалася, що не змогла зберегти свої природні зуби", — сказала Данн.

Втім, з часом їй стало боляче їсти, через що вона схудла на 7 кіло за місяць. Її стан погіршувався, тому хірург-стоматолог сказав, що їй необхідно вставити імплантати. Жінці видалили усі зуби.

Фото: nypost.com

Шаєнн не соромиться свого вигляду та записує відео, де демонструє свою усмішку.

Втім, користувачі залишилися приголомлені, мовляв, що треба було звертатися до іншого стоматолога, який зміг би врятувати її усмішку.

"Я дантист, і я шокований, що якийсь лікар запропонував це в такому юному віці", - поділився юзер.

У відповідь на це, Данн сказала, що стоматолог "був садистом і із задоволенням видаляв їй зуби".

"Він був кінченим садистом, і йому дуже подобалося виривати мені зуби", - поділилася вона.

Інші коментатори стверджують, що вона зловживала наркотиками, і Данн декілька разів спростовував цю думку.

"Не всі ті, хто носить зубні протези, втратили зуби через наркотики, причин багато: генетика, аутоімунні розлади, погане дитинство, фізичне насильство, психічне здоров'я тощо. Навіть якщо хтось втрачає зуби через наркотики, це їхня історія, і вони не заслуговують на те, щоб їх принижували за те, через що вони пройшли. Виховуйте себе", - відповіла вона.

Тим часом, Шаєнн почала кампанію GoFundMe. Вона прагне зібрати 33 000 доларів на операцію з імплантації зубів. Наразі їй вдалося накопичити 10 тисяч.

Фото: nypost.com

Нагадаємо, 33-річна мешканка Нідерландів зробила пересадку волосся після багатьох років занепокоєння щодо вигляду свого чола. Жінка показала фото "до" і "після".

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