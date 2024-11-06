Жінка потрапила в ДТП із колишнім на капоті авто: що сталося (фото)

Ексбойфренд відчайдушно вчепився в машину коханої після того, як вона його покинула.

Настирливий хлопець впав із капота автомобіля після того, як він вчепився в машину своєї колишньої, коли вона його кинула.

Про це пише Daily Star.

Водійка, яка побажала залишитися неназваною, розповіла, що чоловік, який не змирився з розривом стосунків, прийшов до неї на роботу, щоб помиритися. Коли вона сіла в машину, щоб спробувати повернутися додому, жінка з подивом зрозуміла, що її колишній відмовляється виходити з авто. На відеозаписах видно, як вона мчить проїжджою частиною, поки не втрачає керування і не врізається в огорожу, від чого її колишній падає.

Поліція повідомила, що він дивом відбувся лише незначними ушкодженнями.

Чоловік проїхався на капоті колишньої та дивом уникнув травм / Фото: Edna Oliveira

Інцидент стався в понеділок, 4 листопада, на шосе Анангуера в Кампінас, штат Сан-Паулу, Бразилія.

"Він поїхав туди, щоб поговорити, відновити наші стосунки, а я була в машині. Я сказала, що не хочу розмовляти, він почав мені погрожувати. Там він погрожував мені декількома способами. І був момент, коли він заблокував мені вид на те, де я перебуваю, з правого боку. Тоді я втратила рівновагу, тому що він сказав, що вб'є мене, і тоді стався весь цей нещасний випадок", - пригадала вона.

Чоловік проїхався на капоті колишньої та дивом уникнув травм / Фото: Edna Oliveira

Намагаючись виправдати те, що поїхала з ним на капоті, жінка додала: "Я теж була дуже запальна, так? Я просто хотіла піти з роботи і потрапити додому. Де б я почувалася в безпеці зі своєю сім'єю. І під час цього процесу моя тітка була там, на виклику, зі мною".

Чоловік проїхався на капоті колишньої та дивом уникнув травм / Фото: Edna Oliveira

За словами водійки їхні стосунки тривали менше року. Очікується, що поліція зареєструє інцидент як погрозу з подальшим наїздом.

Нагадаємо, син закрутив роман із 29-річною коханою свого батька. Їхні безтурботні стосунки перетворилися на шантаж.

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