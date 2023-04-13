Жінка повністю видалила собі груди та показала, який має вигляд: навіщо вона це зробила (фото)

Стефані Джерміно з Тампи, штат Флорида, США зробила радикальну подвійну мастектомію, щоб уникнути раку молочної залози, оскільки в її родині були випадки цього захворювання.

Про це пише dailystar.co.uk.

Стефані Джерміно розповіла, що її мати, тітка і бабуся померли від раку грудей і яєчників. У її мами також був виявлений позитивний ген, тому ймовірність того, що у Стефані він теж буде, була 50/50.

А тому жінка погодилась на радикальне рішення та зробила операцію з видалення обох грудей. Після операції Стефані вирішила відмовитися від реконструктивної операції, щоб уникнути подальших ускладнень, і прийняла свій новий вигляд.

Фото: dailystar.co.uk

Стефані Джерміно тепер публікує свої фото у Мережі, щоб жінки були більш обізнані з проблемами онкологічних захворювань та приймали себе такими, як вони є.

Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, у місті Санліурфа, Туреччина, 33-річна жінка посеред вулиці застрелила 41-річного брата свого чоловіка. Спочатку вона заявила, що він її зґвалтував, проте згодом виявилось, що вони були коханцями.

Читайте також: