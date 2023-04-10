Жінка поїхала у відпустку з коханим та зустріла його розлючену вагітну дівчину: чим усе закінчилося

Британка розповіла, як вирушила у відпустку з чоловіком та зіткнулася з його вагітною дівчиною.

22-річна Мадлен Джей познайомилася з "чоловіком своєї мрії" в грудні 2022 року у Tinder. 32-річний Джейсон запросив її на побачення. Після цього між ними виникли романтичні стосунки. Більше того, закохані планували спільне майбутнє. Про це вона розповіла у своєму TikTok.

"Ми буквально домовились про все: коли ми хочемо народити дітей, яким буде наше життя. Це звучало занадто добре. Все це сталося так швидко. Він розповідав, як йому не щастило з жінками, що він був зосереджений на своєму бізнесі, але тепер готовий когось знайти", - поділилася вона.

Через три місяці Мадлен та Джейсон вирішили поїхати разом у тижневу поїздку до Іспанії. Втім, відпустка перетворилася на жах, коли вони прибули до аеропорту та зустріли розлючену вагітну дівчину чоловіка з її родичами.

"Коли ми приземлилися, ця дівчина підійшла і сказала: "Я його дівчина, я народжую за два тижні". Мама і тато прийшли і тицяли камеру в його обличчя, вони кричали на мене. Я була шокована. Я ніколи не відчувала нічого подібного. Я думала, що ми збираємось одружитися", - пригадала вона.

За словами Джей, вона стала не першою жінкою, яку обдурив Джейсон. Крім того, він брехав про свій вік та прізвище.

"Йому насправді 37. Він збрехав і про своє прізвище. Я знайшла його акаунт і там були їхні з вагітною дівчиною фотографії", - повідомила жінка.

Вона також дізналася, що у Джейсона є ще один син, про якого він нікому не сказав.

За її словами, чоловік намагався зв’язатися з нею після того, як вона втекла з місця події. Також він спробував виправдатися, заявивши, що та дівчина - психічно нездорова.

"Він збрехав мені і сказав, що це божевільна колишня, яка має психічні проблеми, і яка спіймала його в пастку з дитиною", - поділилася вона.

Також Мадлен спілкувалася з вагітною. Вона розповіла, що підозрювала про зради коханого.

"Мені стало страшно, бо я почувалася поганою людиною, хоча я нічого поганого не зробила. Я ніколи не мріяла спілкуватися з кимось, у кого є сім'я", - розповіла вона.

За словами Джей, вся ситуація так налякала її, що вона видалила застосунок для знайомств: "Я відчуваю, що зараз я не довіряю жодному чоловікові".

Джей додала, що якщо роман занадто хороший, щоб бути правдою, це зазвичай і є правдою. Тож вона закликала усіх прислухатися до своєї інтуїції.

Нагадаємо, модель OnlyFans Кеті Блейк зайнялася сексом зі своїм партнером на священній скелі Ґуатапе в Колумбії. На інцидент відреагують урядовці, а сама дівчина не виявила жодних докорів сумління за свої дії.

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