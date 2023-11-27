Жінка пожалілася, як чоловік пішов додому з мамою у їхню першу шлюбну ніч

Новоспечена дружина поділилася розчаруванням після того, як її чоловік залишив весільну церемонію у власному будинку, щоб побути зі своєю мамою.

Про це пише Mirror.

Жінка написала на Reddit, що її свекруха владна і контролює свого "маминого синочка". За її словами, вона виступала проти їхнього весілля, ґрунтуючись на тому факті, що наречена старша за свого чоловіка.

Після того, як пара одружилася, вони повернулися до свого будинку, але свекруха сказала, що вона та її сім'я могли залишитися лише на годину, оскільки вони були в гостях у інших друзів. Це дуже засмутило наречену, оскільки вона витратила 1000 фунтів на прикраси, а її сім'я не спала всю ніч, наводячи лад у домі. Але після весільних фотографій та розрізання торта чоловік поїхав із родиною.

30-річна жінка сказала: "Ми з чоловіком одружені вже майже три місяці, але я досі травмована тим, що він зробив у день нашого весілля, і я принаймні дві ночі на тиждень не сплю і плачу. У нас було дуже камерне весілля, на яке були запрошені лише члени сім'ї. Я з дуже великої сім'ї, тому з мого боку та сім'ї мого чоловіка було не менше 50 осіб. Мама мого чоловіка не прийняла мене, тому що я старша за нього, і вона хотіла, щоб він одружився на комусь набагато молодшій. Протягом двох років ми обидва щосили намагалися вмовити її прийняти, тому що мої батьки відмовилися віддати мене сім'ї, яка не схвалювала це".

Жінка розповіла, що вона та її 29-річний чоловік неодноразово говорили про те, що він "мамин синочок", тому що він не говорив матері, що вона не хоче жити в будинку його сім'ї, оскільки у них був власний будинок. Дійшло аж до того, що якщо він не зможе поводитися як чоловік і ухвалювати власні рішення, весілля буде скасовано.

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Вона сказала: "У нас була невелика церемонія в залі, де ми стали чоловіком і дружиною, а потім сім'я мого чоловіка повернулася до мене додому, щоб завершити церемонію. Його мама сказала: "Ми не зможемо залишитися більше ніж на годину, оскільки ми сьогодні в гостях у друзів, нам час іти". Я покликала чоловіка на вулицю і сказала йому, що витратила як мінімум понад 1000 фунтів на прикраси (мої двоюрідні брати і тітки/дядьки заплатили за це, і ми всю ніч займалися декором) і що сьогодні день нашого весілля і вони не можуть просто так піти. "Тобі судилося бути тут до пізнього вечора, решта членів моєї родини та друзі скоро прийдуть". Він сказав мені: "Добре", просто щоб я замовкла. Ми розрізали торт, настав час фотографуватися і в його мами були сльози на очах. Інші члени його сім'ї просто мовчали. Їхній настрій був дуже поганим".

Розлючена наречена розповіла, що саме тоді він спитав її: "Все готово, можна йти?". Це зачепило її, і вона відповіла йому: "Ти залишаєш нашу весільну церемонію, щоб піти і посидіти в чужому будинку". Він виправдовувався, що мій брат не може керувати машиною пізно вночі і т. д. Я зайшла всередину і почала ридати. Він обійняв мене і пішов за своєю родиною. Мені було так ніяково. Мої двоюрідні брати, мої тітки, мої дядьки – всі зібралися навколо мене, витираючи мої сльози".

Жінка додала, що пішла б від нього, але залишилася, оскільки тепер вони одружені.

"Мені це так боляче, що щонайменше кожну другу ніч я плакала, поки засинала. Він намагався мене втішити, але мало що змінилося, поки одного разу йому не набридло, що я плачу, і він назвав мене довбаною с*кою. Я пишу це, тому що не знаю, чи минуло достатньо часу, щоб пробачити його за це, тому що в глибині душі я відчуваю, що ніколи не зможу пробачити його за це. Я хотіла одразу ж кинути його, але кохаю його надто сильно", - написала вона.

Інші користувачі сайту порадили їй піти від чоловіка:

Ти вже знаєш, що на тебе чекає, якщо ти завагітнієш, занедужаєш, у тебе виникне якась надзвичайна ситуація і знадобиться підтримка чоловіка… Достатньо, щоб його мати зірвалася і ти залишаєшся сама. Ти поставиш себе на перше місце? Чи ти будеш килимком для його сім'ї?

Його рішення залишити тебе у день весілля ясно показує, що ти не можеш розраховувати на його підтримку у важливі моменти. Скасуй те, що було зроблено, і зможеш позбавити себе майбутніх душевних страждань!

Мені дуже шкода за те, що сталося, але неможливо "пробачити" його за таке лайно. Кидай його

Нагадаємо, наречена хоче скасувати весілля через одну заборону коханого. Вона пожалілася, що саме він вимагає.

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