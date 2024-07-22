Жінка пожалілася, як грудні імпланти зруйнували її життя: "Іноді не можу дихати"

Жінка поділилася своєю історією про те, як вона думала, що збільшення грудей змінить її життя на краще, але замість цього вона почувається розбитою.

На Reddit вона зізналася, що тепер "шкодує" про своє рішення лягти під ніж.

Зараз вона відчуває постійний дискомфорт, і навіть іноді їй важко дихати. Те, що, як вона думала, покращить її життя, призвело до абсолютно протилежного ефекту.

Вона зізналася: "Я ухвалила рішення зробити пластику грудей деякий час тому, думаючи, що це підвищить мою впевненість у собі і змусить мене почуватися краще. Але тепер, кожного дня, я шкодую про цей вибір. Правда в тому, що імплантати принесли мені більше дискомфорту, ніж я могла собі уявити. Я відчуваю симптоми, які впливають на моє повсякденне життя – біль, скутість, а іноді навіть утруднене дихання. Це не те, на що я очікувала, і це, звичайно, не те, чим я відкрито ділюся з тими, хто мене оточує, тому що вони застерігали мене від цього. Я боролася з цим мовчки, почуваючись в пастці через рішення, яке я ухвалила у гонитві за тим, що, як я думала, зробить мене щасливішою. Натомість це стало постійним нагадуванням про наслідки поспішних дій без повного розуміння ризиків".

Вона також зізналася, що шкодує, що не прислухалася до порад тих, хто намагався відмовити її від процедури. Тоді вона не розуміла, що вони просто висловлювали своє занепокоєння з любові.

Тепер вона хотіла б "повернути час назад" і переосмислити свій вибір на користь косметичної операції, після того, як їй довелося боротися з щоденним болем після пластики. Розповідаючи про своє випробування, вона закликала інших жінок серйозно замислитися над наслідками таких масштабних рішень.

Після того, як вона розповіла про свою боротьбу, юзери порадили їй видалити імплантати. Одна людина сказала: "Я знаю жінку, якій видалили імплантати, і це змінило її життя. Вона стала наче новою людиною".

Інша зазначила: "Хоча я не маю особистого досвіду з імплантатами, але, судячи з численних розповідей, фантазія про досконалість тіла часто може призвести до неочікуваних наслідків. Зважуючи ризики і гламурні результати, необхідно враховувати довгострокові наслідки для здоров'я і психологічні наслідки. Якщо імплантати спричиняють такі страждання, можливо, варто прислухатися до сигналів свого тіла".

Тим часом, ще одна людина дала сувору пораду, написавши: "Як хтось уже сказав, видаліть імплантати і забудьте про це. Немає жодної вагомої причини залишати їх, якщо це боляче як фізично, так і емоційно, якщо лише ви не хочете покарати себе. Якщо ви не можете зробити це зараз з фінансових причин, відкладайте на це. Сподіваюся, вам скоро стане краще!".

Нагадаємо, жінка стала залежною від бджолиних укусів. Вона не зважає навіть на суворі попередження медиків.

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