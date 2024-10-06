Жінка познайомилася з чоловіком та інсценувала власне викрадення і зґвалтування: яким був її план

Молода британка імітувала викрадення та зґвалтування, щоб вимагати гроші у чоловіка, з яким вона познайомилася в Інтернеті.

Про це повідомляє Metro.

21-річна Еліза Тімберс вимагала 200 фунтів стерлінгів (10800 грн) у повідомленнях в Snapchat після того, як заявила, що її утримували в полоні і піддавали сексуальному насильству, повідомив суд.

Магістратському суду Норвіча повідомили, що вона навіть створила відео, на якому нібито показувала, що її утримують у заручниках.

Її врешті-решт знайшли після того, як поліція відвідала її будинок і виявила, що насправді з нею все гаразд.

Спочатку вона сказала поліції, що її акаунт у Snapchat був зламаний, але згодом зізналася, що надсилала повідомлення, в яких стверджувала, що її змусили зайти в цю соцмережу.

Тімберс визнала себе винною у шахрайстві шляхом введення в оману в період від 26 до 29 червня минулого року в Магістратському суді Норвіча 1 жовтня.

Асіф Акрам, обвинувач, заявив, що Еліза почала обмінюватися повідомленнями через Snapchat після того, як познайомився з кимось в Інтернеті. Але через декілька днів жертва звернулася до поліції, отримавши повідомлення з погрозами, в яких містилися зловісні і тривожні вимоги. Тімберс розповіла, що стала жертвою зловмисника на ім'я Кріс, який вимагав, щоб вона вислала йому гроші.

Акрам сказав: "На той час вона мала контроль над акаунтами Snapchat".

Емма Ллойд, пом'якшуючи обвинувачення, сказала, що хоча її дії були "м'яко кажучи, невтішними", Тімберс була "молодою і дуже вразливою". Вона додала, що дівчина "боялася" іншого чоловіка, з яким вона познайомилася в Інтернеті і який був рушійною силою її спроби вимагання. Ллойд додала: "Вона почала розмовляти з чоловіком на ім'я Кріс, але це ставало все більш і більш неприємним. Він вказував їй, що і як говорити. Грошей не надсилали, але якби вони були, вона б їх ніколи не побачила".

Магістрати зажадали звітів до винесення вироку до 23 листопада. Вони сказали Тімберс, що всі варіанти відкриті.

Нагадаємо, на аукціоні продали останню річ збанкрутілого мільйонера. Сотні людей реєструються на аукціон безалкогольного напою, в той час як користувачі мережі критикують суд за марнування судових ресурсів на інсценування розпродажу.

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