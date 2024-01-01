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Жінка прибирала вдома і знайшла втрачений лотерейний білет: де він був та яка сума виграшу

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
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Жінка прибирала вдома і знайшла втрачений лотерейний білет: де він був та яка сума виграшу

Лотерея / Фото: Associated Press

Вона забула про нього 2021 року.

Мешканка Німеччини знайшла виграшний лотерейний білет дворічної давнини.

Про це пише nypost.com.

Знахідка була виявлена під час прибирання будинку до Різдва. Вона була приголомшена, коли побачила, що виграла близько 110 000 доларів.

Невідома жінка з Магдебурга грала в лотерею у лютому 2021 року. Вона поклала білет до шухляди столу і зовсім забула про нього. Вона витратила близько 44 доларів, граючи в ті самі шестизначні числа протягом чотирьох тижнів.

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Представники лотереї повідомили, що на момент отримання білет був у ідеальному стані. Жінці також пощастило, оскільки призи, виграні 2021 року, можна забрати до 31 грудня 2024 року.

"Я не можу в це повірити. Це схоже на відкриття забутого скарбу", - сказала переможниця.

Також вона поділилася, що частину коштів витратить на відпустку.

Нагадаємо, нещодавно 82-річна пенсіонерка з Одеси виграла у лотерею шалену суму. Вона грає понад 20 років, але це її перший по-справжньому великий виграш.

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Дата публікації
Перегляди
869
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