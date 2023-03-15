Жінка прибирає будинки повністю голою: хто її клієнти (фото)

Незважаючи на те, що вона працює оголеною, жінка ніколи не погоджується на непристойні пропозиції.

Упродовж останніх п'яти років 32-річна британка Лотті Рей заробила тисячі фунтів стерлінгів, прибираючи в будинках абсолютно гола. За годину такої роботи вона отримує 50 фунтів (приблизно 2 200 гривень).

У своєму блозі “Чистота життя” вона розповіла про свій досвід на цій роботі і про специфічних клієнтів, які їй траплялися, повідомляє The Sun.

Лотті почала кар'єру голої прибиральниці в 2017 році після того, як їй не вдалося успішно продавати вживаний одяг.

Вона пояснює, що ця робота їй сподобалася тим, що дозволяє заробляти більше грошей, знайомлячись з новими людьми та пробуючи нові речі.

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Жінка зізналася, що вважає себе людиною “вільного духу”.

“Я завжди шукаю способи заробити додаткові гроші, і мені подобається бути голою, тож я наважилася спробувати", — сказала Лотті.

Незважаючи на те, що вона працює оголеною під час прибирання, жінка тільки виконує свою роботу і не погоджується на непристойні пропозиції. Однак, вона визнає, що деякі колеги робили стриптиз або масаж.

Вона каже, що працює з різними клієнтами, від літніх чоловіків, які шукають товариства, до молодих чоловіків із наявним доходом, які хочуть “спробувати щось інше”.

Хоча більшість її клієнтів доброзичливі та не переступають межі, вона каже, що деякі можуть зайти занадто далеко.

Окрім непристойних пропозицій, Лотті зізналася, що деякі її клієнти воліють роздягатися догола, поки вона прибирає. І вона впевнена, що може ідентифікувати клієнтів, які попросять її про “додаткові послуги”.

“Люди, які трохи лякають, як правило, мають ідеально чисті будинки, тому це свого роду показник”, — зазначила вона.

Лотті каже, що її рідні та друзі знають про роботу, яку вона виконує, а також, що вона виконує її абсолютно оголеною, вона навіть запевняє, що її партнер також зрозумів її роботу і не заперечує проти неї.

Нагадаємо, раніше у Польщі оголена жінка без дозволу влаштувала відверту фотосесію на станції Добровольчої пожежної дружини.

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