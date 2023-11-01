Жінка придбала церкву 1842 року та перетворила її на дім: як вона усе облаштувала (відео)

Молитви однієї домовласники були почуті, коли вона знайшла церкву, яку перетворила на будинок своєї мрії.

Вона могла б зробити його більш придатним для життя, але водночас зберегла приголомшливу оригінальну особливість.

"Коли ви реконструюєте церкву, побудовану 1842 року, і перетворюєте її на свій будинок", — прокоментувала Саманта Штольц у своєму TikTok.

Вона провела екскурсію історичним двоповерховим будинком з безліччю сучасних оновлень.

Тим не менш, її високі вітражі явно належали тим часам, коли будинок ще не реконструювали як релігійну установу. Її гострі вхідні двері також були промовистою ознакою минулого життя цього приміщення.

Нові доповнення Саманти містили відкриту кухню з островом посередині та побутову техніку з нержавійної сталі. Сходинки вели до її спальні. Серед інших зручностей — вітальня з телевізором та оксамитовим синім диваном.

Гвинтові сходи вели нагору, де з балкона відкривався краєвид на її відремонтоване приміщення, яке тепер більше було схоже на пентхаус, ніж на колишню молитовну лаву.

Екскурсія з трансформації будинку спричинила трепет у багатьох глядачів.

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