Жінка придбала на обід рибу з "людськими" зубами – фото

Вона викинула її до смітника.

Жінка на Філіппінах розповіла, як купила рибу, щоб поїсти, але виявила, що у неї були "людські" зуби.

Про це пише nypost.com.

Марія Кузі купила великоголового коропа — прісноводну рибу, яку місцеві жителі називають Імельдою на честь знаменитої першої леді країни. Вона є основним продуктом тушкованих та інших страв у всій її рідній Східній Азії.

На жаль, мрії Кусі про смачну рибну страву зникли після того, як вона розрізала пожирача планктону і виявила, що у нього є набір зубів, схожих на людські.

Риба з "людськими" зубами / Фото: ViralPress

"Коли я обробила рибу, мене налякали її людські зуби. Усі зуби були прикріплені до рота риби", - згадувала жінка, яка натискала і тицяла в жувальні пластинки, щоб переконатися, що вони є частиною істоти.

Риба з "людськими" зубами / Фото: ViralPress

Занепокоєна тим, що цей денний улов може бути небезпечним для її здоров'я, Кусі викинула коропа, який коштував 4 долари.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли риба має щелепи, схожі на людські. Так, нещодавно у США хлопчик також упіймав рибу з ідеальними "людськими зубами". Вона неабияк шокувала сім'ю.

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