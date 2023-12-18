Жінка придбала вазу за $4, а перепродала за понад $100 тисяч на аукціоні – фото та подробиці

У штаті Вірджинія, США, жінка на ім'я Джессіка Вінсент придбала у червні цього року скляну вазу в комісійному магазині за $3,99 (148 грн). Однак пізніше вона дізналася про її цінність і перепродала на аукціоні за понад 100 тисяч доларів (3 млн 720 тис. грн).

Про повідомляє The New York Times.

Джессіка Вінсент придбала вазу червоно-зеленого кольору в комісійному магазині Goodwill.

Жінка з вазою, яку вона придбала у комісійному магазині / Фото: The New York Times

Унизу виробу жінка помітила маленьку літеру "М", яка, на її думку, могла означати Мурано – острів біля Венеції, який вважають історичною батьківщиною італійського скляного посуду.

Тоді Джессіка подумала, що виріб може мати велику цінність. Однак, коли вона підійшла до каси, то почула вартість у $3,99.

Після покупки вази жінка почала шукати в Інтернеті інформацію про виріб. У соцмережах вона дізналася, що вазу, ймовірно, спроєктував відомий італійський архітектор Карло Скарпа.

"У мене було відчуття, що це може бути виріб за 1000 або 2000 доларів. Але я точно не розуміла (вартість вази - ред), доки не провела трохи більше досліджень", - розповіла Джессіка.

Скляна ваза вартістю $3,99 / Фото: The New York Times

Потім Джесіка надіслала фото вази до аукціонного дому Wright. Як розповіли фахівці, виріб є частиною серії Pennellate, розробленої Карлом Скарпою у 1940-х роках. Скільки у світі існує подібних ваз – невідомо. Ваза виготовлена з італійського скла, на якому не було жодної тріщини.

Зрештою вазу продали за понад $107 100 тисяч (3 млн 984 тис. грн) невідомому приватному колекціонеру мистецтва в Європі.

Джессіка Вінсент отримала близько $83,5 тисячі (3 млн 106 тис грн), а аукціонний дім – $23,6 тисячі (878 тис. грн).

Перед цим, у січні, жінка, яка тренує коней для гри в поло, придбала будинок, побудований 1930 року. Він потребує капітального ремонту.

За гроші від продажу вази Джессіка Вінсент сподівається оновити систему опалення.

Джессіка також розповіла, що відвідувала комісійні магазини з матір’ю з дитинства і з роками "розвинула око на приховані скарби".

Нагадаємо, загадкові записки, заховані у шовковій сукні 19 століття, розшифрували через 10 років (фото).

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